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الزراعة: معدلات هطول الأمطار أعلى من العام الماضي

2/6/2024 8:15:42 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 4 شباط (بترا)- أكد الناطق الإعلامي لوزارة الزراعة لورانس المجالي، أن معدلات هطول الأمطار أعلى من العام الماضي، حيث سجلت المناطق الشمالية والوسطى هطولا أعلى من العام الماضي، بينما كانت في المنطقة الجنوبية أقل من المتوسط.
وقال، إن كميات الأمطار ساهمت في رفع منسوب المياه الداخلة إلى السدود والحفريات الترابية، وامتلأت معظمها، خاصة أن الوزارة قامت ببناء أكثر من 115 حفرية وسداً ترابيا، مضيفا أن استمرار الهطول يزيد من إنتاجية المحاصيل الحقلية (القمح والشعير) والأشجار المثمرة، ويقلل من الري التكميلي، وتكمن فائدة هذه الأمطار للمحاصيل الصيفية البعلية كونها تزيد من رطوبة التربة.
وبين أن هذه الأمطار ستسهم في زيادة مساحات المراعي الطبيعية، مما سيخفض من تكلفة الأعلاف ( العليقة العلفية ) .
وأكد المجالي، عدم تسجيل أي حالات صقيع، ولم تتلق مديريات الزراعة في مناطق الإنتاج، أي ملاحظات، ولا من خلال المراقبة والرصد من قبل المديريات.
--(بترا)
رح/ ف م/ف ق
04/02/2024 17:20:57

MENAFN06022024000117011021ID1107816300

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