تنظيم الاتصالات تطلق حملة توعية حول تنظيم قطاع البريد

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 4 شباط (بترا)- أطلقت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، حملة توعوية شاملة حول تنظيم قطاع البريد الأردني تحت شعار "تنظيم البريد ابتكار وتجديد" خلال شهر شباط الحالي.
وتتضمن الحملة، وفق بيان للهيئة اليوم الأحد، رسائل توعوية إرشادية متلفزة وإذاعية ومطبوعة على جسور المشاة، ورسائل رقمية سيجري نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام التفاعلية المختلفة والموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة.
وقال رئيس مجلس مفوضي الهيئة المهندس بسام السرحان، إن الحملة تعكس أهمية قطاع البريد ودوره في تنمية واستغلال المهارات والكفايات المحلية وتطوير مستواها بما يواءم مع متطلبات العمل.
وشدد السرحان على ضرورة تحفيز العاملين في القطاع للاعتماد على وسائل النقل الآمنة والأقل تلويثا للبيئة، والعمل بالشراكة مع الجهات المعنية على رفع جودة الخرائط للوصول إلى العملاء بأسرع طرق ممكنة، للحد من الحوادث والتلوث وتقليل تكلفة النقل، من خلال العمل المؤسسي التشاركي لتحقيق مكانة تنافسية اقتصادية عالمية في المملكة.
وبين أن هيئة الاتصالات تحرص على وضع ضمانات تنظيمية وتنافسية؛ لتوفير بيئة جاذبة للاستثمار في قطاع البريد وتنمية المحتوى المحلي فيه، واستقطاب الشركات الدولية الرائدة ذات العلاقة به لضمان وجود مجال متكافئ للمنافسين، وبما يضمن أن يتنافس المشغلون في تقديم الخدمات بكفاية وبمستويات مقبولة من الجودة والسعر، وتلبية احتياجات مستخدمي الخدمات البريدية وتوقعاتهم ضمن بيئة تنافسية مستدامة ومتكاملة وقابلة للنمو.
وتشتمل الحملة على أهم المؤشرات التي تعكس تطورات قطاعي البريد والتجارة الإلكترونية، وإرشادات الالتزام بالإجراءات والتدابير الأمنية والصحية في نقل البعائث البريدية الخاصة حفاظاً على سلامة المواطنين، إضافة إلى رسائل توعوية لسائقي الديلفيري (السيارات والسكوترات)؛ لاتباع أفضل وسائل الأمن والسلامة على الطرقات وعند التوصيل.
--(بترا)
غ ح/م ف/ف ق
04/02/2024 17:19:37
MENAFN06022024000117011021ID1107816299
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