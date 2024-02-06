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تنظيم الاتصالات تطلق حملة توعية حول تنظيم قطاع البريد

2/6/2024 8:15:41 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 4 شباط (بترا)- أطلقت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، حملة توعوية شاملة حول تنظيم قطاع البريد الأردني تحت شعار "تنظيم البريد ابتكار وتجديد" خلال شهر شباط الحالي.
وتتضمن الحملة، وفق بيان للهيئة اليوم الأحد، رسائل توعوية إرشادية متلفزة وإذاعية ومطبوعة على جسور المشاة، ورسائل رقمية سيجري نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام التفاعلية المختلفة والموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة.
وقال رئيس مجلس مفوضي الهيئة المهندس بسام السرحان، إن الحملة تعكس أهمية قطاع البريد ودوره في تنمية واستغلال المهارات والكفايات المحلية وتطوير مستواها بما يواءم مع متطلبات العمل.
وشدد السرحان على ضرورة تحفيز العاملين في القطاع للاعتماد على وسائل النقل الآمنة والأقل تلويثا للبيئة، والعمل بالشراكة مع الجهات المعنية على رفع جودة الخرائط للوصول إلى العملاء بأسرع طرق ممكنة، للحد من الحوادث والتلوث وتقليل تكلفة النقل، من خلال العمل المؤسسي التشاركي لتحقيق مكانة تنافسية اقتصادية عالمية في المملكة.
وبين أن هيئة الاتصالات تحرص على وضع ضمانات تنظيمية وتنافسية؛ لتوفير بيئة جاذبة للاستثمار في قطاع البريد وتنمية المحتوى المحلي فيه، واستقطاب الشركات الدولية الرائدة ذات العلاقة به لضمان وجود مجال متكافئ للمنافسين، وبما يضمن أن يتنافس المشغلون في تقديم الخدمات بكفاية وبمستويات مقبولة من الجودة والسعر، وتلبية احتياجات مستخدمي الخدمات البريدية وتوقعاتهم ضمن بيئة تنافسية مستدامة ومتكاملة وقابلة للنمو.
وتشتمل الحملة على أهم المؤشرات التي تعكس تطورات قطاعي البريد والتجارة الإلكترونية، وإرشادات الالتزام بالإجراءات والتدابير الأمنية والصحية في نقل البعائث البريدية الخاصة حفاظاً على سلامة المواطنين، إضافة إلى رسائل توعوية لسائقي الديلفيري (السيارات والسكوترات)؛ لاتباع أفضل وسائل الأمن والسلامة على الطرقات وعند التوصيل.
--(بترا)
غ ح/م ف/ف ق
04/02/2024 17:19:37

MENAFN06022024000117011021ID1107816299

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