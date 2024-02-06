الجامعة العربية تؤكد الحاجة لوضع استراتيجية لمكافحة ممارسات الكراهية

MENAFN - Jordan News Agency)

القاهرة 4 شباط (بترا)- أكدت الجامعة العربية، الحاجة الماسة لتنسيق الجهود لوضع خطة استراتيجية عربية للتسامح والسلام، تعزز القدرة على نشر ثقافة التسامح ومكافحة الإرهاب وممارسات الكراهية والتشدد.

جاء ذلك خلال احتفالية وندوة أقامتها جامعة الدول العربية، اليوم الأحد، بمناسبة اليوم الدولي للإخوة الانسانية بتنظيم من دولة الإمارات العربية.

ودعت مدير إدارة الثقافة وحوار الحضارات بالجامعة الدكتورة مها جاد، إلى ضرورة إقامة جسور التواصل بين الحضارات المختلفة بما يحول دون الصدام أو المواجهة.

وأكدت أن الجامعة العربية تلعب دورا مهما في بلورة مفهوم متوازن للحوار بين الثقافات والتعايش بين الأديان وتحالف الحضارات، مشيرة إلى ضرورة الالتزام بمبدأ الاحترام المتبادل والعدل والإنصاف ونبذ الكراهية والتعصب والتمييز العنصري.

من جانبه، دعا رئيس جامعة الأزهر الدكتور سلامة داوود إلى نبذ الكراهية ووقف شلالات الدماء في العالم أجمع.

يشار إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت 4 شباط من كل عام، يوما دوليا للأخوة الإنسانية ضمن مبادرة قادتها كل من الإمارات ومصر والبحرين والسعودية.

--(بترا)

ن ا/ف ق

04/02/2024 17:15:44