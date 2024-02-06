الجامعة العربية تؤكد الحاجة لوضع استراتيجية لمكافحة ممارسات الكراهية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القاهرة 4 شباط (بترا)- أكدت الجامعة العربية، الحاجة الماسة لتنسيق الجهود لوضع خطة استراتيجية عربية للتسامح والسلام، تعزز القدرة على نشر ثقافة التسامح ومكافحة الإرهاب وممارسات الكراهية والتشدد.
جاء ذلك خلال احتفالية وندوة أقامتها جامعة الدول العربية، اليوم الأحد، بمناسبة اليوم الدولي للإخوة الانسانية بتنظيم من دولة الإمارات العربية.
ودعت مدير إدارة الثقافة وحوار الحضارات بالجامعة الدكتورة مها جاد، إلى ضرورة إقامة جسور التواصل بين الحضارات المختلفة بما يحول دون الصدام أو المواجهة.
وأكدت أن الجامعة العربية تلعب دورا مهما في بلورة مفهوم متوازن للحوار بين الثقافات والتعايش بين الأديان وتحالف الحضارات، مشيرة إلى ضرورة الالتزام بمبدأ الاحترام المتبادل والعدل والإنصاف ونبذ الكراهية والتعصب والتمييز العنصري.
من جانبه، دعا رئيس جامعة الأزهر الدكتور سلامة داوود إلى نبذ الكراهية ووقف شلالات الدماء في العالم أجمع.
يشار إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت 4 شباط من كل عام، يوما دوليا للأخوة الإنسانية ضمن مبادرة قادتها كل من الإمارات ومصر والبحرين والسعودية.
--(بترا)
ن ا/ف ق
04/02/2024 17:15:44
MENAFN06022024000117011021ID1107816297
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