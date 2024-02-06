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انطلاق دورة حكام جائزة الملك عبد الله الثاني للياقة البدنية

2/6/2024 8:15:39 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 4 شباط (بترا)-انطلقت اليوم الأحد، دورة حكام جائزة الملك عبد الله الثاني للياقة البدنية، التي تنظمها وزارة التربية والتعليم، والاتحاد الأردني للرياضة المدرسية، بمشاركة 430 معلما ومعلمة من مختلف أقاليم المملكة.
وقالت الوزارة في بيان، اليوم الأحد، إنه تم توزيع المشاركين على 4 دورات لمدة يومين لكل دورة، بحيث يشمل اليوم الأول الجانب النظري، والثاني الجانب العملي.
وتتضمن الدورة التدريب على محاور الجائزة الخمسة وهي " الجري الارتدادي، والمرونة، والضغط، والتحمل، وقوة المعدة".
وأوضحت الوزارة، أنه من يجتاز الدورة بنجاح سيعطى شهادة تحكيم معتمدة من قبل الاتحاد المدرسي، ويكون مؤهلاً لتحكيم الجائزة، وبإشراف مدير ادارة النشاطات التربوية نائب رئيس الاتحاد الدكتور أجمل طويقات، ومدير الرياضة المدرسية الدكتور مصلح البطوش، ورئيس وأعضاء قسم اللياقة في وزارة التربية والتعليم.
- -(بترا)
م ح/ ف م
04/02/2024 17:11:57

MENAFN06022024000117011021ID1107816296

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