انطلاق دورة حكام جائزة الملك عبد الله الثاني للياقة البدنية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 4 شباط (بترا)-انطلقت اليوم الأحد، دورة حكام جائزة الملك عبد الله الثاني للياقة البدنية، التي تنظمها وزارة التربية والتعليم، والاتحاد الأردني للرياضة المدرسية، بمشاركة 430 معلما ومعلمة من مختلف أقاليم المملكة.
وقالت الوزارة في بيان، اليوم الأحد، إنه تم توزيع المشاركين على 4 دورات لمدة يومين لكل دورة، بحيث يشمل اليوم الأول الجانب النظري، والثاني الجانب العملي.
وتتضمن الدورة التدريب على محاور الجائزة الخمسة وهي " الجري الارتدادي، والمرونة، والضغط، والتحمل، وقوة المعدة".
وأوضحت الوزارة، أنه من يجتاز الدورة بنجاح سيعطى شهادة تحكيم معتمدة من قبل الاتحاد المدرسي، ويكون مؤهلاً لتحكيم الجائزة، وبإشراف مدير ادارة النشاطات التربوية نائب رئيس الاتحاد الدكتور أجمل طويقات، ومدير الرياضة المدرسية الدكتور مصلح البطوش، ورئيس وأعضاء قسم اللياقة في وزارة التربية والتعليم.
- -(بترا)
م ح/ ف م
04/02/2024 17:11:57
MENAFN06022024000117011021ID1107816296
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