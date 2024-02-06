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المجمع الإنجيلي الأردني يقيم فعالية من أجل السلام في فلسطين

2/6/2024 8:15:36 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 4 شباط (بترا)- أقام المجمع الإنجيلي الأردني في الكنيسة الإنجيلية الحرة، بعمان اليوم الأحد، فعالية للدعوة لاحلال السلام في عموم فلسطين وقطاع غزة، بمشاركة رؤساء وأعضاء الكنائس الإنجيلية.
وافتتح القس الدكتور فارس أبو فرحه، مؤسس مشروع الرؤية الشبابية الفعالية التي جاءت تحت عنوان" معا للسلام"، معربا عن شكر الكنائس الإنجيلية لجلالة الملك عبدالله الثاني، لما يقوم به الأردن بقيادة جلالته من دور مشرف في الوقوف الى جانب الأشقاء الفلسطينيين والأهل في قطاع غزة.
وأشار أبو فرحة إلى معاناة الفلسطينين في غزة، وما يواجهونه من صعوبات وتحديات تحت الحصار والتجويع من مصير مجهول جراء الحرب، التي طالت دور العبادة والمستشفيات والمرافق العامة والمؤسسات الخدمية.
بدوره، قال القس نزار شاهين، "إننا جميعا نصلي ليعم السلام في فلسطين وينعم به الأهل في الضفة الغربية وقطاع غزة، مؤكدا أن الأديان السماوية تدعو إلى الأمن والسلم والتعايش وتنبذ العنف والتطرف والكراهية".
--(بترا)
م خ/ ن ح/ف ق
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04/02/2024 16:45:56

MENAFN06022024000117011021ID1107816294

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