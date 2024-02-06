المجمع الإنجيلي الأردني يقيم فعالية من أجل السلام في فلسطين

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 4 شباط (بترا)- أقام المجمع الإنجيلي الأردني في الكنيسة الإنجيلية الحرة، بعمان اليوم الأحد، فعالية للدعوة لاحلال السلام في عموم فلسطين وقطاع غزة، بمشاركة رؤساء وأعضاء الكنائس الإنجيلية.
وافتتح القس الدكتور فارس أبو فرحه، مؤسس مشروع الرؤية الشبابية الفعالية التي جاءت تحت عنوان" معا للسلام"، معربا عن شكر الكنائس الإنجيلية لجلالة الملك عبدالله الثاني، لما يقوم به الأردن بقيادة جلالته من دور مشرف في الوقوف الى جانب الأشقاء الفلسطينيين والأهل في قطاع غزة.
وأشار أبو فرحة إلى معاناة الفلسطينين في غزة، وما يواجهونه من صعوبات وتحديات تحت الحصار والتجويع من مصير مجهول جراء الحرب، التي طالت دور العبادة والمستشفيات والمرافق العامة والمؤسسات الخدمية.
بدوره، قال القس نزار شاهين، "إننا جميعا نصلي ليعم السلام في فلسطين وينعم به الأهل في الضفة الغربية وقطاع غزة، مؤكدا أن الأديان السماوية تدعو إلى الأمن والسلم والتعايش وتنبذ العنف والتطرف والكراهية".
--(بترا)
م خ/ ن ح/ف ق
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04/02/2024 16:45:56
MENAFN06022024000117011021ID1107816294
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