المستقلة للانتخاب تنشر جداول الناخبين المحدثة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 4 شباط (بترا)- نشرت الهيئة المستقلة للانتخاب على موقعها الإلكتروني، اليوم الأحد، جداول الناخبين المحدثة، حسب مكان الإقامة، بحسب نظام تقسيم الدوائر الانتخابية وقانون الإنتخاب الحالي، وذلك بالتنسيق مع دائرة الأحوال المدنية والجوازات.

ودعت الهيئة في بيان، الناخبين إلى الاستعلام عن دائرتهم الانتخابية من خلال الاتصال على الرقم المجاني (117100) أو زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة.

وأشارت إلى أنه في حال وجد الناخب بعد استعلامه عن دائرته الانتخابية، أن في بياناته ما يستدعي التصويب أو التحديث، التقدم بطلب لدى دائرة الأحوال المدنية، التي أعدت إجراءات مبسطة لتغيير مكان الإقامة وفقا لاحكام القانون والأنظمة المحددة لهذه الغاية.

--(بترا)

م ش/ف م/رق

04/02/2024 16:45:01