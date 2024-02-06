المستقلة للانتخاب تنشر جداول الناخبين المحدثة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 4 شباط (بترا)- نشرت الهيئة المستقلة للانتخاب على موقعها الإلكتروني، اليوم الأحد، جداول الناخبين المحدثة، حسب مكان الإقامة، بحسب نظام تقسيم الدوائر الانتخابية وقانون الإنتخاب الحالي، وذلك بالتنسيق مع دائرة الأحوال المدنية والجوازات.
ودعت الهيئة في بيان، الناخبين إلى الاستعلام عن دائرتهم الانتخابية من خلال الاتصال على الرقم المجاني (117100) أو زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة.
وأشارت إلى أنه في حال وجد الناخب بعد استعلامه عن دائرته الانتخابية، أن في بياناته ما يستدعي التصويب أو التحديث، التقدم بطلب لدى دائرة الأحوال المدنية، التي أعدت إجراءات مبسطة لتغيير مكان الإقامة وفقا لاحكام القانون والأنظمة المحددة لهذه الغاية.
--(بترا)
م ش/ف م/رق
04/02/2024 16:45:01
MENAFN06022024000117011021ID1107816293
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