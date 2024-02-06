جيدكو تعلن فتح باب تقديم طلبات الاستفادة من برنامج اعمل مشروعك

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 4 شباط (بترا)- أعلنت المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية "جيدكو"، عن فتح باب تقديم طلبات الاستفادة من برنامج "اعمل مشروعك" الذي يستهدف تقديم الدعم الفني والمالي للمواطنين من مختلف المحافظات، لا تقل أعمارهم عن 18 عاما، أو شركات ناشئة لا يزيد عمرها على 3 سنوات في مختلف القطاعات الصناعية والحرفية والزراعية والخدمية.

ويهدف البرنامج الذي يمتد استقبال طلباته حتى 30 تشرين الثاني المقبل، إلى المساهمة في زيادة التشغيل الذاتي، وتوليد فرص عمل دائمة لحل مشكلة البطالة، وتعزيز القدرات لأصحاب المشاريع الناشئة بمن فيهم المرأة والشباب، وتقديم دعم فني ومالي لنحو 50 مشروعاً ناشئاً خلال عام 2024، من مختلف القطاعات في جميع المحافظات بالمملكة، وبسقف مالي يصل إلى 30 ألف دينار لكل مشروع.

ويسعى البرنامج إلى توجيه المزيد من الأردنيين نحو خيار البدء بمشاريع ميكروية وصغيرة قابلة للاستدامة، وتطوير الأفكار الإبداعية الإنتاجية ودعمها فنيا وماليا لتحويلها إلى مشاريع ذات قيمة للاقتصاد الوطني، وزيادة أعداد الشركات الناشئة ومأسستها في الأردن، وتنويع الاقتصاد من خلال مشاريع صغيرة ناجحة وقادرة مستقبلا على المنافسة محليا وعالميا.

ودعت المؤسسة الراغبين، إلى التقدم عبر موقعها الإلكتروني ()

--(بترا)

ع ن/م ف/ف ق

04/02/2024 16:44:04