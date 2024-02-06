جيدكو تعلن فتح باب تقديم طلبات الاستفادة من برنامج اعمل مشروعك

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 4 شباط (بترا)- أعلنت المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية "جيدكو"، عن فتح باب تقديم طلبات الاستفادة من برنامج "اعمل مشروعك" الذي يستهدف تقديم الدعم الفني والمالي للمواطنين من مختلف المحافظات، لا تقل أعمارهم عن 18 عاما، أو شركات ناشئة لا يزيد عمرها على 3 سنوات في مختلف القطاعات الصناعية والحرفية والزراعية والخدمية.
ويهدف البرنامج الذي يمتد استقبال طلباته حتى 30 تشرين الثاني المقبل، إلى المساهمة في زيادة التشغيل الذاتي، وتوليد فرص عمل دائمة لحل مشكلة البطالة، وتعزيز القدرات لأصحاب المشاريع الناشئة بمن فيهم المرأة والشباب، وتقديم دعم فني ومالي لنحو 50 مشروعاً ناشئاً خلال عام 2024، من مختلف القطاعات في جميع المحافظات بالمملكة، وبسقف مالي يصل إلى 30 ألف دينار لكل مشروع.
ويسعى البرنامج إلى توجيه المزيد من الأردنيين نحو خيار البدء بمشاريع ميكروية وصغيرة قابلة للاستدامة، وتطوير الأفكار الإبداعية الإنتاجية ودعمها فنيا وماليا لتحويلها إلى مشاريع ذات قيمة للاقتصاد الوطني، وزيادة أعداد الشركات الناشئة ومأسستها في الأردن، وتنويع الاقتصاد من خلال مشاريع صغيرة ناجحة وقادرة مستقبلا على المنافسة محليا وعالميا.
ودعت المؤسسة الراغبين، إلى التقدم عبر موقعها الإلكتروني ()
--(بترا)
ع ن/م ف/ف ق
04/02/2024 16:44:04
MENAFN06022024000117011021ID1107816292
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.