مصر وفرنسا تؤكدان رفضهما لأية إجراءات تهدف لتهجير الفلسطينيين

MENAFN - Jordan News Agency)

القاهرة 4 شباط (بترا)- شددت مصر وفرنسا على رفضهما المُطْلَق لأية إجراءات أو سياسات تهدف لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم.

جاء ذلك خلال مباحثات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد، مع وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه الذي يزور مصر في مستهل جوله له بالمنطقة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية المستشار الدكتور أحمد فهمي، بان الجانبان اكدا الدور المحوري، الذي لا بديل عنه، لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في تقديم الدعم لأهالي قطاع غزة.

واضاف أن اللقاء تناول الجهود المكثفة مع مختلف الشركاء لوقف إطلاق النار في القطاع وإنفاذ المساعدات الإنسانية لإنهاء المأساة الإنسانية التي يعاني منها أهالي غزة إلى جانب التشديد على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسئولياته تجاه تنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة.

ومن جانبه، أكد الوزير الفرنسي حرص بلاده على تنسيق الرؤى والجهود مع مصر في اتجاه الوقف المستدام لإطلاق النار وتبادل المحتجزين، في ضوء اتفاق مواقف الدولتين بشأن ضرورة منع دائرة الصراع من التوسع، وتفعيل حل الدولتين كأساس للتسوية الشاملة للقضية الفلسطينية واستعادة الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط.

--(بترا)

ن ا/ف ق

04/02/2024 16:29:42