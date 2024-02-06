مذكرة تفاهم بين دائرة الإحصاءات ومنتدى الاستراتيجيات

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 4 شباط (بترا)- وقعت دائرة الإحصاءات العامة، مذكرة تفاهم مع منتدى الإستراتيجيات الأردني، بهدف تطوير وتنمية العلاقة التشاركية بينهما في مجال تبادل المعلومات والبيانات الإحصائية، وإعداد الأبحاث والتقارير المتخصصة حول مختلف القطاعات.
كما تهدف المذكرة التي وقعها عن دائرة الإحصاءات مديرها العام الدكتور حيدر فريحات، وعن المنتدى المديرة التنفيذية نسرين بركات، إلى تعزيز التعاون المشترك في تطوير المؤشرات الاقتصادية لتتبع تطور أداء الأردن في مختلف المجالات التنموية.
وبحسب بيان للمنتدى اليوم الأحد، أكد فريحات حرص الدائرة على الاستمرار في التطوير والتحديث وتعزيز جهود التعاون مع كل الجهات المعنية، خاصة أن التعاون المشترك بين مختلف الجهات ذات العلاقة أصبح حاجة ماسة ومتطلبا ضروريا في هذه المرحلة.
وأضاف أنه في إطار هذه الجهود، وقعت الدائرة عددا من مذكرات التفاهم مع أبرز الجهات المعنية في بناء نظام احصائي متكامل، وأن المذكرة مع منتدى الاستراتيجيات تأتي ضمن هذه الجهود لتعزيز التعاون والمنفعة المشتركة بين الطرفين، وتؤسس إلى التنسيق والتكامل المشترك بينهما في مختلف المجالات التي تدعم المنظومة الإحصائية الوطنية وجودة مخرجاتها الإحصائية.
من جهتها، قالت بركات إن التعاون مع الإحصاءات، يأتي في إطار توسيع دائرة الشراكات الاستراتيجية للمنتدى، والبناء على خبرة المؤسستين في توفير وتحليل البيانات، بما يسهم في إعداد دراسات معمقة، وتطوير مؤشرات تهدف إلى توفير فهم أوسع للاقتصاد الأردني، وتتبع أدائه في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأشارت إلى أن توقيع المذكرة، يسهم بتحقيق رؤية ورسالة المنتدى بتوفير البحث العلمي المستند إلى الحقائق والأرقام الدقيقة والمحدّثة، ويدعم رسم السياسات الوطنية وتقديم التوصيات العملية لأصحاب العلاقة، لدعم عملية اتخاذ القرار المبني على الحقائق والأدلة والبراهين.
يشار إلى أن دائرة الإحصاءات، هي الجهة الحكومية الرئيسة التي تقوم بجمع المعلومات والبيانات الإحصائية الرسمية ونشرها، لدعم راسمي السياسات ومتخذي القرارات في وضع الخطط المستقبلية الملائمة واتخاذ القرارات السليمة، فيما يعد منتدى الاستراتيجيات مركزا فكريا رائدا ومتخصصا في الشأن الاقتصادي والتنموي من خلال جمع البيانات وتحليلها، وإعداد الدراسات المتخصصة.
--(بترا)
و ر/ف م/رق
04/02/2024 16:27:49
MENAFN06022024000117011021ID1107816289
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