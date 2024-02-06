مذكرة تفاهم بين دائرة الإحصاءات ومنتدى الاستراتيجيات

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 4 شباط (بترا)- وقعت دائرة الإحصاءات العامة، مذكرة تفاهم مع منتدى الإستراتيجيات الأردني، بهدف تطوير وتنمية العلاقة التشاركية بينهما في مجال تبادل المعلومات والبيانات الإحصائية، وإعداد الأبحاث والتقارير المتخصصة حول مختلف القطاعات.

كما تهدف المذكرة التي وقعها عن دائرة الإحصاءات مديرها العام الدكتور حيدر فريحات، وعن المنتدى المديرة التنفيذية نسرين بركات، إلى تعزيز التعاون المشترك في تطوير المؤشرات الاقتصادية لتتبع تطور أداء الأردن في مختلف المجالات التنموية.

وبحسب بيان للمنتدى اليوم الأحد، أكد فريحات حرص الدائرة على الاستمرار في التطوير والتحديث وتعزيز جهود التعاون مع كل الجهات المعنية، خاصة أن التعاون المشترك بين مختلف الجهات ذات العلاقة أصبح حاجة ماسة ومتطلبا ضروريا في هذه المرحلة.

وأضاف أنه في إطار هذه الجهود، وقعت الدائرة عددا من مذكرات التفاهم مع أبرز الجهات المعنية في بناء نظام احصائي متكامل، وأن المذكرة مع منتدى الاستراتيجيات تأتي ضمن هذه الجهود لتعزيز التعاون والمنفعة المشتركة بين الطرفين، وتؤسس إلى التنسيق والتكامل المشترك بينهما في مختلف المجالات التي تدعم المنظومة الإحصائية الوطنية وجودة مخرجاتها الإحصائية.

من جهتها، قالت بركات إن التعاون مع الإحصاءات، يأتي في إطار توسيع دائرة الشراكات الاستراتيجية للمنتدى، والبناء على خبرة المؤسستين في توفير وتحليل البيانات، بما يسهم في إعداد دراسات معمقة، وتطوير مؤشرات تهدف إلى توفير فهم أوسع للاقتصاد الأردني، وتتبع أدائه في مختلف القطاعات الاقتصادية.

وأشارت إلى أن توقيع المذكرة، يسهم بتحقيق رؤية ورسالة المنتدى بتوفير البحث العلمي المستند إلى الحقائق والأرقام الدقيقة والمحدّثة، ويدعم رسم السياسات الوطنية وتقديم التوصيات العملية لأصحاب العلاقة، لدعم عملية اتخاذ القرار المبني على الحقائق والأدلة والبراهين.

يشار إلى أن دائرة الإحصاءات، هي الجهة الحكومية الرئيسة التي تقوم بجمع المعلومات والبيانات الإحصائية الرسمية ونشرها، لدعم راسمي السياسات ومتخذي القرارات في وضع الخطط المستقبلية الملائمة واتخاذ القرارات السليمة، فيما يعد منتدى الاستراتيجيات مركزا فكريا رائدا ومتخصصا في الشأن الاقتصادي والتنموي من خلال جمع البيانات وتحليلها، وإعداد الدراسات المتخصصة.

--(بترا)

و ر/ف م/رق

04/02/2024 16:27:49