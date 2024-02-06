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غزة: استشهاد 8 فلسطينيين بقصف إسرائيلي

2/6/2024 8:15:30 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

غزة 4 شباط (بترا)- استشهد 8 فلسطينيبن، وأصيب آخرون، جراء قصف طائرات الاحتلال، منطقة دير البلح وسط قطاع غزة.
وبحسب مصادر فلسطينية، فإن طائرات الاحتلال قصفت مسجدا ومنزلين في منطقة دير البلح.
--(بترا)
رصد/م ح/رق
04/02/2024 16:12:39

MENAFN06022024000117011021ID1107816288

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