جائزة الحسن للشباب تعقد اجتماعا تنسيقيا لأشخاص ارتباطها

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 4 شباط (بترا)- بحث مكتب جائزة الحسن للشباب مع أشخاص ارتباط الجائزة في مديريات التربية والتعليم، ووكالة الغوث، ومراكز ذوي الاحتياجات الخاصة، تعزيز التعاون والتنسيق لاستكمال تنفيذ الخطط السنوية بما تحويه من فعاليات وأنشطة شبابية متنوعة.
جاء ذلك خلال اجتماع تنسيقي عقد اليوم الأحد، لاستعراض جدول زيارات المدارس واستقطاب مشاركين جدد، وتقويم أنشطة الجائزة لعام 2024، وإدامة التواصل مع أشخاص ارتباطها في مختلف المؤسسات التربوية والشبابية.
وجرى خلال اللقاء تسليط الضوء على أهم إنجازات الجائزة خلال العام 2023، وشرح آلية عمل سجل الجائزة المحوسب، ومناقشة تطوير آليات العمل بما يخدم مصلحة الطلبة في مدارس ومراكز المملكة.
--(بترا)
س ح/م ف/رق
04/02/2024 15:58:15
MENAFN06022024000117011021ID1107816287
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