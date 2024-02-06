جائزة الحسن للشباب تعقد اجتماعا تنسيقيا لأشخاص ارتباطها

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 4 شباط (بترا)- بحث مكتب جائزة الحسن للشباب مع أشخاص ارتباط الجائزة في مديريات التربية والتعليم، ووكالة الغوث، ومراكز ذوي الاحتياجات الخاصة، تعزيز التعاون والتنسيق لاستكمال تنفيذ الخطط السنوية بما تحويه من فعاليات وأنشطة شبابية متنوعة.

جاء ذلك خلال اجتماع تنسيقي عقد اليوم الأحد، لاستعراض جدول زيارات المدارس واستقطاب مشاركين جدد، وتقويم أنشطة الجائزة لعام 2024، وإدامة التواصل مع أشخاص ارتباطها في مختلف المؤسسات التربوية والشبابية.

وجرى خلال اللقاء تسليط الضوء على أهم إنجازات الجائزة خلال العام 2023، وشرح آلية عمل سجل الجائزة المحوسب، ومناقشة تطوير آليات العمل بما يخدم مصلحة الطلبة في مدارس ومراكز المملكة.

--(بترا)

س ح/م ف/رق

04/02/2024 15:58:15