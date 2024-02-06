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مذكرة تعاون لمنح معهد إيجابي حصرية تنفيذ برامج الدبلوم الدولي

2/6/2024 8:15:27 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 4 شباط (بترا)- وقعت غرفتا صناعة عمان، وصناعة وتجارة لندن، مذكرة تعاون، لمنح المعهد الأوروبي الأردني لتطوير الأعمال (إيجابي)، الذراع التدريبية لغرفة صناعة عمان، حصرية تنفيذ برامج الدبلوم الدولي، بمستويات متعددة في تخصصات الإدارة والمحاسبة والتنمية المستدامة، وفقًا لإطار معادلة المؤهلات البريطانية OFQUAL.
وبحسب بيان لغرفة صناعة عمان اليوم الأحد، قال رئيس هيئة مديري المعهد ونائب رئيس الغرفة تميم القصراوي، إن المعهد يسعى لتعزيز ثقافة الابتكار في الصناعة الأردنية، الأمر الذي يصب في تعزيز وتنمية الصناعة الوطنية، مشيراً إلى أن المذكرة ستسهم في تعزيز التدريب وتطوير المهارات في الأردن، عبر توفير برامج تعليمية تتوافق مع احتياجات سوق العمل الأردنية.
وأضاف القصراوي إنه تم خلال اللقاء مع رئيس القطاعات الاقتصادية في الغرفة اللندنية، بحث فرص التعاون بين غرفتي صناعة عمان وصناعة وتجارة لندن في جميع المجالات.
ولفت إلى أن صناعة عمان وغرفة تجارة وصناعة مقاطعة كنت، بحثتا سبل وآليات تعزيز التبادل التجاري بين الأردن وبريطانيا، والميزة التنافسية التي تتمتع بها الصناعات الأردنية، فيما جرى بحث آليات التعاون بين غرفتي صناعة عمان وغرفة تجارة بيرث خلال لقاء مديرتها التنفيذية.
وأكد مدير معهد إيجابي الدكتور وسيم حداد، أن غرفة صناعة عمان تسعى إلى تحويل المعهد إلى بيت خبرة للتدريب في الأردن والمنطقة، من خلال اعتماد شهادات التدريب الصادرة من المعهد، موضحاً أن هذه الاتفاقية تأتي في سياق خطة طويلة الأمد للتعاون مع شركاء استراتيجيين لرفد المعهد بخبرات متنوعة مميزة للتدريب والاستشارات.
وأشار إلى أن المعهد يرتبط باتفاقيات شراكة مع جامعات عالمية ومحلية، حيث درب خلال السنوات الماضية ما يزيد على 20 ألف متدرب ينتمون لمختلف القطاعات الاقتصادية.
بدوره، أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، أن رؤية مجلس إدارة الغرفة للمعهد الأوروبي الأردني لتطوير الأعمال إيجابي، تقوم على ضرورة متابعة التطور المتسارع بالتكنولوجيا وثورة المعلومات التي يشهدها العالم حاليا، من خلال تطوير برامجه التدريبية، بما يتماشى مع الثورة الصناعية الرابعة، وأبرز الممارسات العالمية في مجال التدريب، بالتعاون مع المؤسسات والجهات المعنية بالدعم والتدريب والتطوير، سواء كانت محلية او دولية.
--(بترا)
ع ن/م ف/ف ق
04/02/2024 15:37:20

MENAFN06022024000117011021ID1107816286

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