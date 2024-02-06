مذكرة تعاون لمنح معهد إيجابي حصرية تنفيذ برامج الدبلوم الدولي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 4 شباط (بترا)- وقعت غرفتا صناعة عمان، وصناعة وتجارة لندن، مذكرة تعاون، لمنح المعهد الأوروبي الأردني لتطوير الأعمال (إيجابي)، الذراع التدريبية لغرفة صناعة عمان، حصرية تنفيذ برامج الدبلوم الدولي، بمستويات متعددة في تخصصات الإدارة والمحاسبة والتنمية المستدامة، وفقًا لإطار معادلة المؤهلات البريطانية OFQUAL.
وبحسب بيان لغرفة صناعة عمان اليوم الأحد، قال رئيس هيئة مديري المعهد ونائب رئيس الغرفة تميم القصراوي، إن المعهد يسعى لتعزيز ثقافة الابتكار في الصناعة الأردنية، الأمر الذي يصب في تعزيز وتنمية الصناعة الوطنية، مشيراً إلى أن المذكرة ستسهم في تعزيز التدريب وتطوير المهارات في الأردن، عبر توفير برامج تعليمية تتوافق مع احتياجات سوق العمل الأردنية.
وأضاف القصراوي إنه تم خلال اللقاء مع رئيس القطاعات الاقتصادية في الغرفة اللندنية، بحث فرص التعاون بين غرفتي صناعة عمان وصناعة وتجارة لندن في جميع المجالات.
ولفت إلى أن صناعة عمان وغرفة تجارة وصناعة مقاطعة كنت، بحثتا سبل وآليات تعزيز التبادل التجاري بين الأردن وبريطانيا، والميزة التنافسية التي تتمتع بها الصناعات الأردنية، فيما جرى بحث آليات التعاون بين غرفتي صناعة عمان وغرفة تجارة بيرث خلال لقاء مديرتها التنفيذية.
وأكد مدير معهد إيجابي الدكتور وسيم حداد، أن غرفة صناعة عمان تسعى إلى تحويل المعهد إلى بيت خبرة للتدريب في الأردن والمنطقة، من خلال اعتماد شهادات التدريب الصادرة من المعهد، موضحاً أن هذه الاتفاقية تأتي في سياق خطة طويلة الأمد للتعاون مع شركاء استراتيجيين لرفد المعهد بخبرات متنوعة مميزة للتدريب والاستشارات.
وأشار إلى أن المعهد يرتبط باتفاقيات شراكة مع جامعات عالمية ومحلية، حيث درب خلال السنوات الماضية ما يزيد على 20 ألف متدرب ينتمون لمختلف القطاعات الاقتصادية.
بدوره، أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، أن رؤية مجلس إدارة الغرفة للمعهد الأوروبي الأردني لتطوير الأعمال إيجابي، تقوم على ضرورة متابعة التطور المتسارع بالتكنولوجيا وثورة المعلومات التي يشهدها العالم حاليا، من خلال تطوير برامجه التدريبية، بما يتماشى مع الثورة الصناعية الرابعة، وأبرز الممارسات العالمية في مجال التدريب، بالتعاون مع المؤسسات والجهات المعنية بالدعم والتدريب والتطوير، سواء كانت محلية او دولية.
--(بترا)
ع ن/م ف/ف ق
04/02/2024 15:37:20
MENAFN06022024000117011021ID1107816286
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