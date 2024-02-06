الإفتاء تصدر أكثر من 386 ألف فتوى العام الماضي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 4 شباط (بترا)- أصدرت دائرة الإفتاء خلال أيام عملها العام الماضي 386033 فتوى بمعدل 1556.6 فتوى يومياً.

وقال الناطق الإعلامي بإسم الدائرة، الدكتور احمد الحراسيس، إن الفتاوي تضمنت: 27016 مقابلة شخصية بمعدل يومي 108.9مقابلة، و283892 سؤالا هاتفيا بمعدل 1144.7 اتصال يومي، و28180 سؤالا مكتوبا بواسطة الموقع الالكتروني بمعدل 113.6 سؤال يومي، و3660

رسالة قصيرة بمعدل يومي 14.8 رسالة، بالإضافة إلى 25347 فتوى طلاق غير واقع بمعدل 102.2 فتوى يوميا، فيما بلغ عدد حالات الطلاق الواقع 13083 بمعدل 52.8 فتوى يومياً.

وأشار الحراسيس إلى مشاركة الدائرة بما يزيد على 50 حلقة تلفزيونية في برنامج " فاسألوا أهل الذكر"، وما يزيد على 300 حلقة إذاعية عبر مختلف الإذاعات، عدا المداخلات خلال البرامج التلفزيونية والإذاعية.

--(بترا)

وهـ/ن ح/ف ق

04/02/2024 15:34:31