بحث التعاون بين العقبة الخاصة والسفارة الإسترالية

MENAFN - Jordan News Agency)

العقبة 4 شباط (بترا)- أمين المعايطة- بحث نائب رئيس مجلس مفوضي سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة مفوض الاقتصاد والسياحة المهندس حمزة الحاج حسن مع السفير الأسترالي لدى المملكة "بيرنارد لينش" سبل دعّم وتطويّر القطاع السياحيّ والاقتصادي والصناعيّ في العقبة.

وأكد الجانبان عمق العلاقات الأردنية الأسترالية وأهمية البنّاء عليها بما يخدم المصالح المشتركة واستكشاف الفرص الجديدة لتعزيز التعاون في مختلف المجالات.

وعرض الحاج حسن للحوافزّ والمزايا الاستثمارية التي تقدمها السلطة، لتشجيع المستثمرين ورجال الأعمال للاستثمار في المنطقة الخاصّة التي تتمتع ببيئةٍ استثمارية آمنّة ومستقرة ومشجعة قادرة على جذّب وتوطيّن الاستثمار الأسترالي، إضافة إلى موقعها الجغرافي الإستراتيجي بين قارات العالم وارتباط الأردن باتفاقيات التجارة الحرّة مع العديد من دول العالم، ما يؤهله لأن يكون بوابةً سياحة واستثمارية ولوجستّية مهمة والطريق الأمثل للتجارة في المنطقة.

وأكدّ حرص السلطة على توفير تسهيلات ومزايا اقتصادية للشركات الأسترالية المهتمة بالاستثمار في مناطق العقبة الحيويّة التي تربط العديد من الوجهات عبر القارات، مشيراً إلى التعاون مع مستثمرين أستراليين لإنتاج الطاقة الخضرّاء من خلال مشروع الهيدروجيّن الأخضّر الذي يعد جزءا أساسياً من التطور الاقتصادي المستدام.

وقال إن السلطة تسعى لاستقطاب السيّاحة الأسترالية وإنشاء خطوط طيران بين العقبة وأستراليا وتقديم التسهيلات والإجراءات كافة للمسافرين القادمين للإستمتاع بالمنتج السياحي المميز والفريدّ الذي تقدمه العقبة رأس المثلث الذهبي ووادي رمّ والبترا، والاستفادة أيضاً من الخبرات الأسترالية في تطوير القطاع السياحي.

بدوره، أشاد السفير لينش بالعلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين، لافتا إلى تميز المملكة بالأمّنٍ والإستقرار ما يشجع المستثمرين الأستراليين على توجيه استثماراتهم إلى المملكة لا سيما المجالات السياحية والاقتصادية والتجارية وفي مجال توليدّ الطاقة البديلة من خلال مشروع الهيدروجين الأخضر لشركة FFI الأسترالية التي تعد من أكبر وأهم شركات تعمل بمجال الهيدروجين الأخضّر.

--(بترا)

ا م/م ف/ف ق

04/02/2024 15:19:53