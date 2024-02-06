بحث التعاون بين العقبة الخاصة والسفارة الإسترالية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
العقبة 4 شباط (بترا)- أمين المعايطة- بحث نائب رئيس مجلس مفوضي سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة مفوض الاقتصاد والسياحة المهندس حمزة الحاج حسن مع السفير الأسترالي لدى المملكة "بيرنارد لينش" سبل دعّم وتطويّر القطاع السياحيّ والاقتصادي والصناعيّ في العقبة.
وأكد الجانبان عمق العلاقات الأردنية الأسترالية وأهمية البنّاء عليها بما يخدم المصالح المشتركة واستكشاف الفرص الجديدة لتعزيز التعاون في مختلف المجالات.
وعرض الحاج حسن للحوافزّ والمزايا الاستثمارية التي تقدمها السلطة، لتشجيع المستثمرين ورجال الأعمال للاستثمار في المنطقة الخاصّة التي تتمتع ببيئةٍ استثمارية آمنّة ومستقرة ومشجعة قادرة على جذّب وتوطيّن الاستثمار الأسترالي، إضافة إلى موقعها الجغرافي الإستراتيجي بين قارات العالم وارتباط الأردن باتفاقيات التجارة الحرّة مع العديد من دول العالم، ما يؤهله لأن يكون بوابةً سياحة واستثمارية ولوجستّية مهمة والطريق الأمثل للتجارة في المنطقة.
وأكدّ حرص السلطة على توفير تسهيلات ومزايا اقتصادية للشركات الأسترالية المهتمة بالاستثمار في مناطق العقبة الحيويّة التي تربط العديد من الوجهات عبر القارات، مشيراً إلى التعاون مع مستثمرين أستراليين لإنتاج الطاقة الخضرّاء من خلال مشروع الهيدروجيّن الأخضّر الذي يعد جزءا أساسياً من التطور الاقتصادي المستدام.
وقال إن السلطة تسعى لاستقطاب السيّاحة الأسترالية وإنشاء خطوط طيران بين العقبة وأستراليا وتقديم التسهيلات والإجراءات كافة للمسافرين القادمين للإستمتاع بالمنتج السياحي المميز والفريدّ الذي تقدمه العقبة رأس المثلث الذهبي ووادي رمّ والبترا، والاستفادة أيضاً من الخبرات الأسترالية في تطوير القطاع السياحي.
بدوره، أشاد السفير لينش بالعلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين، لافتا إلى تميز المملكة بالأمّنٍ والإستقرار ما يشجع المستثمرين الأستراليين على توجيه استثماراتهم إلى المملكة لا سيما المجالات السياحية والاقتصادية والتجارية وفي مجال توليدّ الطاقة البديلة من خلال مشروع الهيدروجين الأخضر لشركة FFI الأسترالية التي تعد من أكبر وأهم شركات تعمل بمجال الهيدروجين الأخضّر.
--(بترا)
ا م/م ف/ف ق
04/02/2024 15:19:53
MENAFN06022024000117011021ID1107816284
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