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إربد: 65 مليون دولار الصادرات الصناعية الشهر الماضي

2/6/2024 8:15:25 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

إربد 4 شباط (بترا)- بلغت القيمة الكلية لشهادات المنشأ الصادرة من غرفة صناعة إربد، خلال الشهر الماضي 65 مليون دولار، مقارنة بـ80 مليونا عن ذات الشهر من العام الماضي مسجلة انخفاضا بنسبة 18 بالمئة.
وبلغ عدد شهادات المنشأ الصادرة من غرفة صناعة إربد لكانون الثاني الماضي 964 شهادة، مقارنة مع 1009 شهادات لنفس الفترة من العام الماضي.
وحسب تقرير الغرفة، استحوذت مدينة الحسن الصناعية المرتبة الأولى في حجم الصادرات من إجمالي صادرات الشهر الماضي بـ59.5 مليون دولار بنسبة 91 بالمئة من إجمالي الصادرات، فيما صدرت مدينة السايبر سيتي بـ5.2 ملايين دولار بنسبة 8 بالمئة، كما صدرت مناطق مختلفة من إربد بقيمة 0.7 مليون دولار، فيما بلغت قيمة الصادرات حسب اتفاقية الدول العربية نحو 5.2 مليون دولار.
وشكل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات ما نسبته 86.2 بالمئة من إجمالي الصادرات، مسجلا القيمة الأعلى في حجم التصدير بـ56.4 مليون دولار، فيما حققت الصناعات التموينية والغذائية قيمة صادرات بلغت 3.9 مليون دولار، كما حقق قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية حجم صادرات بقيمة 1.6 مليون دولار، فيما توزعت بقية الصادرات على قطاعات الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل والبلاستيكية والمطاطية، والصناعات الإنشائية والصناعات التعدينية والتعبئة والتغليف إضافة لقطاع الصناعات الهندسية والكهربائية.
وقال رئيس الغرفة هاني أبو حسان، إن صادرات إربد إلى الولايات المتحدة شكلت ما نسبته 63.5 بالمئة من حجم الصادرات بقيمة تجاوزت 41.5 مليون دولار، فيما سجلت الصادرات إلى الدول العربية نسبة 10 بالمئة من إجمالي الصادرات بقيمة بلغت 6.29 ميلون دولار، فيما توزعت بقية الصادرات إلى دول أوروبية، وجنوب شرق آسيا، وكندا ودول أخرى.
-- (بترا)
أ غ/ن ح/رق
04/02/2024 15:16:44

MENAFN06022024000117011021ID1107816283

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