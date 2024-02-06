الإدارية النيابية تبحث خطط واستراتيجيات هيئة الخدمة والإدارة العامة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 4 شباط (بترا)- أمين الرواشدة- بحثت اللجنة الإدارية النيابية برئاسة المهندس النائب يزن الشديفات، اليوم الأحد، خطط واستراتيجيات هيئة الخدمة والإدارة العامة.

وأكد الشديفات أهمية تعزيز الدور الرقابي للهيئة بما يضمن العدالة في التعيين، مشيرا إلى أن الفترة للتحول من الاستناد للمخزون في التعينات نحو الاعلان المفتوح هي قصيرة، إذ توجه الهيئة اعتماد الإعلان المفتوح في التعيين بشكل كلي خلال العام 2027.

وبين أن الأصل أن يجري التحول من خلال التغذية الراجعة من قبل المؤسسات؛ لأن ما نسعى إليه هو النهوض بمدخلات القطاع العام، وتحسن المدخلات والكفاءات والخبرات والقيادات وصولا إلى الاستثمار في الكفاءات البشرية.

وقال "إنه يجب أن يجري قياس الأثر لتطبيق الإعلان المفتوح أولا ثم الانتقال إلى مرحلة التحول الكلي، بما يضمن تطبيق العدالة والشفافية، في الامتحانات والمقابلات وملء الشواغر.

وتسال الشديفات عن الصعوبات والتحديات التي تواجه هيئة الخدمة والإدارة العامة، لافتا إلى دور الهيئة في تعزيز الترويج الإعلامي، وتقديم سردية ورواية رسمية بلغة تشاركية مع الإعلام الرسمي للجمهور، مشيرا إلى أن الفراغ وعدم انسياب المعلومات يؤدي لانتشار الاشاعات.

من جانبه، أكد رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة، سامح الناصر، ضرورة تفعيل الدور الإعلامي من قبل الهيئة بما يتعلق بدورها الجديد والتحول العميق في أدوارها ومسؤولياتها، ضمن خارطة تحديث القطاع العام.

وقال إن الاصلاح الإداري هو القاعدة الأساسية التي يجري الانطلاق منها نحو الاصلاح السياسي والاقتصادي، لافتا إلى أن ديوان الخدمة المدنية عبر 68 عاما عمل بشفافية ضمن تكافوء الفرص، وهذا ظاهر من خلال تقارير اللجان النيابية، وهيئة النزاهة وغيرها من الجهات الرقابية.

وأشار إلى أن دور الهيئة اليوم تعنى برسم السياسات والتخطيط والتنظيم والهيكلة الرقابية والاسناد الفني لعقد الامتحانات والمقابلات، مبينا أن الهيئة ستعلن عن الكشف التنافسي في آذار المقبل، وستزود وزارة الصحة والتربية بالمخزون والاسناد الفني عبر كوادر الهيئة للتعيين والمقابلات وغيرها من متطلبات من روابط إلكترونية وقواعد البيانات.

وطالب النواب الحضور، هايل عياش، وعلي الطراونة، ومحمد الشطناوي، بأن تكون آلية الاعلان المفتوح في العاصمة عمان مفتوحة لجميع أبناء المملكة، وأحقية التقدم والتنافس لكل أبناء الوطن، على الوظائف الشاغر في المؤسسات في العاصمة عمان.

--(بترا)

أ ر/م ف/رق

04/02/2024 15:03:21