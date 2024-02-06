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الاحتلال يعتقل 6512 فلسطينيا من الضفة الغربية منذ 7 تشرين الأول

2/6/2024 8:15:24 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

رام الله 4 شباط (بترا)- قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، ونادي الأسير الفلسطيني، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت حوالي 6512 فلسطينيا من الضفة الغربية، منذ 7 تشرين الأول الماضي.
وأوضحت الهيئة والنادي، في بيان مشترك اليوم الأحد، أن الحصيلة شملت اعتقالات من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.
وأشار البيان إلى أن قوات الاحتلال تنفذ خلال حملات الاعتقالات عمليات تنكيل واسعة، واعتداءات بالضرب المبرح، وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل الفلسطينيين، والقتل العمد، والاستيلاء على المركبات وسرقة الأموال.
--(بترا)
م ف/رق
04/02/2024 14:25:35

MENAFN06022024000117011021ID1107816281

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