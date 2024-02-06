الاحتلال يعتقل 6512 فلسطينيا من الضفة الغربية منذ 7 تشرين الأول

(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 4 شباط (بترا)- قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، ونادي الأسير الفلسطيني، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت حوالي 6512 فلسطينيا من الضفة الغربية، منذ 7 تشرين الأول الماضي.
وأوضحت الهيئة والنادي، في بيان مشترك اليوم الأحد، أن الحصيلة شملت اعتقالات من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.
وأشار البيان إلى أن قوات الاحتلال تنفذ خلال حملات الاعتقالات عمليات تنكيل واسعة، واعتداءات بالضرب المبرح، وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل الفلسطينيين، والقتل العمد، والاستيلاء على المركبات وسرقة الأموال.
--(بترا)
م ف/رق
04/02/2024 14:25:35
MENAFN06022024000117011021ID1107816281
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