الاحتلال ينسف مربعا سكنيا في غزة

غزة 4 شباط (بترا)- قالت مصادر فلسطينية، إن جيش الاحتلال قام اليوم الأحد، بنسف مربع سكني قرب دوار أنصار غربي مدينة غزة. كما قامت جرافات الاحتلال بتجريف الشوارع والمباني في المنطقة وسط إطلاق نار كثيف. وشنت طائرات الاحتلال عدة غارات على منطقة الرمال بمدينة غزة. --(بترا) أ ش/رق 04/02/2024 14:19:25

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