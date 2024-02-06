Tuesday, 06 February 2024 05:07 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الاحتلال ينسف مربعا سكنيا في غزة

2/6/2024 8:15:23 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

غزة 4 شباط (بترا)- قالت مصادر فلسطينية، إن جيش الاحتلال قام اليوم الأحد، بنسف مربع سكني قرب دوار أنصار غربي مدينة غزة.
كما قامت جرافات الاحتلال بتجريف الشوارع والمباني في المنطقة وسط إطلاق نار كثيف.
وشنت طائرات الاحتلال عدة غارات على منطقة الرمال بمدينة غزة.
--(بترا)
أ ش/رق
04/02/2024 14:19:25

MENAFN06022024000117011021ID1107816280

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث