الاحتلال ينسف مربعا سكنيا في غزة
التاريخ
2/6/2024 8:15:23 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 4 شباط (بترا)- قالت مصادر فلسطينية، إن جيش الاحتلال قام اليوم الأحد، بنسف مربع سكني قرب دوار أنصار غربي مدينة غزة.
كما قامت جرافات الاحتلال بتجريف الشوارع والمباني في المنطقة وسط إطلاق نار كثيف.
وشنت طائرات الاحتلال عدة غارات على منطقة الرمال بمدينة غزة.
--(بترا)
أ ش/رق
04/02/2024 14:19:25
MENAFN06022024000117011021ID1107816280
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.