14.9 مليار دينار موجودات صندوق استثمار أموال الضمان نهاية عام 2023

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 4 شباط (بترا)- أعلن رئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي الدكتور عز الدين كناكرية، أن حجم موجودات الصندوق في نهاية العام الماضي، بلغت حوالي 14.9 مليار دينار، مقارنة مع 13.8 مليار دينار نهاية عام 2022، وبنمو بلغت نسبته حوالي 7.6 بالمئة، وفق البيانات المالية الأولية للعام 2023.

وقال كناكريه في تصريح صحفي اليوم الأحد، إن الأداء الجيد للمحافظ الاستثمارية خلال عام 2023 انعكس على تحقيق نمو ملحوظ في صافي الدخل، وبنسبة 17.3 بالمئة ليصل إلى حوالي 802 مليون دينار نهاية العام الماضي، مقارنة مع حوالي 684 مليون دينار للفترة نفسها من العام 2022.

وأشار إلى أن الدخل من محفظة السندات جاء بقيمة 483.7 مليون دينار، ومحفظة الأسهم بقيمة 147.5 مليون دينار، ومحفظة أدوات السوق النقدي بقيمة 119.9 مليون دينار، إضافة إلى الدخل المتأتي من محافظ الاستثمارات العقارية والقروض.

وجاء النمو في حجم الموجودات والبالغ 1.1 مليار دينار من الدخل الشامل والبالغ 667 مليون دينار والذي يمثل دخل الصندوق من الأدوات الاستثمارية بقيمة 802 مليون دينار مطروحا منه انخفاض احتياطي تقييم الأسهم بقيمة 135 مليون دينار، إضافة إلى الفائض التأميني المحول من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والبالغ حوالي 380 مليون دينار.

وقال رئيس الصندوق إن المكونات الأساسية للمحافظ الاستثمارية، استمرت بالحفاظ على استقرارها وفقاً للنسب المحددة في السياسة الاستثمارية، وجرى توزيع الاستثمارات على الأدوات المالية ذات العوائد الجيدة والمستقرة وبمستويات مخاطر متدنية، حيث شكلت محفظة السندات 57.2 بالمئة من إجمالي محفظة الصندوق، ومحفظة الأسهم 15.9 بالمئة، ومحفظة أدوات السوق النقدي 13.7 بالمئة، ومحفظة الاستثمارات العقارية 5.7 بالمئة، ومحفظة القروض 3.7 بالمئة ومحفظة الاستثمارات السياحية 2.2 بالمئة .

وبين أن قيمة محفظة الأسهم للشركات المساهمة العامة والخاصة، بلغت حوالي 2.3 مليار دينار، منها حوالي 2.1 مليار دينار لاستثمارات في الشركات المدرجة في بورصة عمان، والتي تمثل حوالي 12.4 بالمئة من إجمالي القيمة السوقية للبورصة، وتتوزع هذه الاستثمارات على كبرى الشركات في قطاعات البنوك والصناعة والخدمات، مشيراً إلى أن حصة الصندوق من التوزيعات النقدية التي تم توزيعها خلال العام 2023 عن نتائج اعمال الشركات عام 2022 بلغت 152 مليون دينار، وهي الأعلى في تاريخ الصندوق.

وأضاف أن الصندوق استمر في زيادة حجم محفظة الاستثمارات العقارية من خلال شراء أراض وعقارات، إضافة إلى توقيع عدة عقود تأجير واستثمار جديدة خلال العام الماضي، مشيرا إلى أنه وبحسب المعايير المحاسبية الدولية، فإن الأرباح الدفترية للمحفظة العقارية لنهاية عام 2023 تجاوزت 180 مليون دينار مقارنة مع تكلفة حيازتها التاريخية.

وفيما يتعلق بمشاريع الصندوق، قال كناكريه إن شركة الضمان للاستثمار والصناعات الزراعية قامت خلال العام الماضي بزراعة ما يزيد على 19 ألف دونم في منطقة المدورة بمحاصيل أبرزها القمح والبرسيم والبصل والبطاطا، ووفرت الشركة ما يزيد على 110 فرص عمل لمهندسين وعمال زراعين، 90 بالمئة منها لسكان منطقة المدورة ومحافظات الجنوب، كما وفرت 80 فرصة عمل موسمية، 50 بالمئة منها لسيدات المجتمع المحلي.

وبخصوص الاستثمار السياحي، تم خلال العام الماضي إعادة تشغيل فندق عمان برادايس (عمان الشام بالاس سابقاً) من خلال توقيع عقد استثمار مع مستثمر محلي حيث يوفر الفندق 100 فرصة عمل دائمة لعمالة محلية مؤهلة.

وبيّن كناكرية أن الشركة الوطنية للتنمية السياحية - مملوكة بالكامل - قامت خلال العام الماضي بتأجير استراحة الكرك لمستثمر محلي، وتستكمل حاليا أعمال صيانة استراحة زي، ليجري بعد ذلك طرحها كفرصة استثمارية من خلال عطاء لمستثمرين محليين.

كما تستمر اعمال توسعة وإعادة تأهيل فندق كراون بلازا البترا ليشمل تحديث الغرف الفندقية والشاليهات ومرافق الفندق، إضافة الى إنشاء أول قاعة مؤتمرات جنوب المملكة وفقاً للمعايير الدولية، وسيوفر الفندق عند إعادة افتتاحه 200 فرصة عمل دائمة، لافتا إلى أن العمل جار على انهاء وثائق عطاء تصميم وتنفيذ محطة توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية في منطقة الشوبك.

وأوضح رئيس الصندوق أن حجم الاستثمارات الأردنية والعربية والاجنبية في منطقة الملك الحسين بن طلال التنموية/ المفرق، ارتفعت لتصل إلى حوالي 500 مليون دينار، منها 58 مصنعا عاملا وتحت الانشاء والتصميم في قطاعات صناعية متنوعة، وتوفر المصانع القائمة حوالي 1300 فرصة عمل دائمة، وستوفر المصانع قيد التصميم والانشاء حوالي 1780 فرصة عمل دائمة.

وأشار إلى أن شركة تطوير المفرق الذراع الاستثماري لشركة الضمان لتطوير المناطق التنموية استقطبت خلال العام الماضي 7 استثمارات جديدة للمنطقة بقيمة 55 مليون دينار، ومن المتوقع ان توفر هذه الاستثمارات ما يزيد على 400 فرصة عمل دائمة.

ولفت إلى أن الصندوق استمر في تنظيم ملتقيات الحوكمة للممثلين في مجالس إدارة الشركات التي يساهم بها الضمان الاجتماعي، حيث تهدف هذه الملتقيات إلى تبادل الخبرات مع الشركاء، واطلاع الممثلين على آخر المستجدات التشريعية والاقتصادية بهدف ضمان قيام الممثلين بدورهم في تعزيز قيمة استثمار الضمان الاجتماعي في تلك الشركات وبالتعاون مع ممثلي المساهمين الآخرين.

وأكد كناكريه أن الصندوق يتطلع الى تحقيق أهدافه طويلة المدى من خلال اعتماد نهج استثماري مؤسسي مرن، والحفاظ على تنويع مكونات المحفظة الاستثمارية لتحقيق عوائد مجدية ومستدامة للضمان الاجتماعي، والمساهمة في مشاريع رؤية التحديث الاقتصادي، ما يعزز المركز المالي للصندوق، وأداء الاقتصاد الوطني وثقة المستثمرين، إضافة إلى الدور المهم لاستثمارات الصندوق في تحقيق الاستدامة المجتمعية والبيئية وترسيخ قواعد الحوكمة المؤسسية، مشيرا إلى أن الصندوق حاليا يقوم بدراسة وتقييم جدوى عدد من الفرص الاستثمارية الجديدة في قطاعات التعدين والطاقة والتطوير العقاري.

--(بترا)





ع ف/م ف/ف ق

04/02/2024 14:18:20