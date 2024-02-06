صندوق الأمان لمستقبل الأيتام يطلق حملة كسوة الشتاء

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 4 شباط (بترا)- أطلق صندوق الأمان، حملة "كسوة الشتاء"، لمستفيديه من الشباب والشابات الأيتام ضمن برنامج الدعم المعيشي، الذي يقدمه الصندوق لتأمين الاحتياجات الأساسية لشباب وشابات الصندوق لضمان حياة كريمة لهم.

ووجه الصندوق الدعوة من خلال هذه الحملة بالتبرّع لشراء حرامات وجاكيتات وتوزيعها على 200 طالب وطالبة من مستفيدي الصندوق، حيث تهدف هذه الحملة لتعطي منتفعي الصندوق الشعور بالدفء العائلي كونهم جزء من عائلة الأمان.

وقالت المدير العام لصندوق الأمان لمستقبل الأيتام، نور الحمود، "إنه من واجبنا جميعا وضمن مسؤوليتنا المجتمعية تقديم الدعم والسند للشباب والشابات الأيتام والسعي لتمكينهم والمساهمة الفاعلة في تعليمهم وتحسين ظروفهم المعيشية.

وأضافت أن هذه الحملة جاءت ضمن جهود الصندوق المستمرة لتقديم الدعم المعيشي لهؤلاء الشباب سواء من خلال تأمين الاحتياجات الأساسية من مسكن ومصروف شهري وتأمين صحي أو حتى من خلال تأمينهم بكسوة شتاء دافئة تساهم بتأمين حياة كريمة لهم.

ويوفر الصندوق آليات تبرع مختلفة لإفساح المجال لأكبر عدد من المتبرعين للمساهمة في هذه الحملة من خلال الموقع الإلكتروني للصندوق أو عن طريق كليك "Alaman" و "AmanFund" أو الاتصال المباشر على 065330500 أو المحافظ الإلكترونية.

وتأسس صندوق الأمان لمستقبل الأيتام العام 2006 بمبادرة من جلالة الملكة رانيا العبدالله كجمعية خيرية غير ربحية، تهدف من خلال برامج التعليم والتأهيل إلى تأمين مستقبل أفضل للأيتام وبما يمكنهم من الوصول إلى مرحلة الاعتماد على الذات.

ويقدم الصندوق لمنتفعيه، بالإضافة للمنح الدراسية في الجامعات والكليات ومراكز التدريب المهني، دعم معيشي بما يشمل تأمين الاحتياجات الأساسية من مسكن وتأمين صحي ومصروف شهري وعيدية، إضافة إلى برامج التطوير الذاتي وبناء المهارات.

--(بترا)

ح ظ/رق

04/02/2024 14:13:53