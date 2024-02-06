العلمية الملكية تستضيف حلقة نقاشية لبحث ملصق التقييم الوصفي الطاقي للمباني

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 4 شباط (بترا)- ناقش خبراء ومتخصصون في مجال البناء بالجمعية العلمية الملكية ملصقاً مقدماً للتقييم الوصفي للمباني الذي يسعى إلى ترشيد استهلاك الطاقة في المباني والمحافظة على الموارد الطبيعية وتحقيق الارتياح الحراري لشاغلي المباني وتقليل الانبعاثات.

وأشار نائب رئيس الجمعية العلمية الملكية المهندس رأفت عاصي خلال افتتاحه الحلقة النقاشية اليوم الى أن الملصق المقترح الذي ينفذ بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يهدف لرفع جودة المباني بأقل تكلفة أثناء مراحل التصميم والتنفيذ والصيانة، من خلال تطبيق الإرشادات والتوجيهات ممّا يُساعد على زيادة التنافسية في قطاع الإنشاءات وحماية المستهلك وتقليل الفترات الزمنية لاسترداد الكلف.

وأكد عاصي دور الجمعية العلمية الملكية الرائد بكل قطاعاتها في خدمة المملكة من خلال التعاون مع المؤسّسات الوطنية والجهات الدولية سعياً إلى المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتّحدة، إضافة إلى المساهمة في تحقيق برامج الرؤية الإقتصادية التي أطلقها الأردن حديثاً.

وبين أن الجمعية تسهم من خلال مراكزها ودوائرها في التنمية المستدامة من خلال تنفيذ الدراسات والمشاريع التي تهدف إلى رفع كفاءة استخدام الموارد وترشيد استهلاك الطاقة والمياه والمحافظة على البيئة والحد من ظاهرة التغير المناخي.

وشارك في الحلقة أمين سر مجلس البناء الوطني ورئيس هيئة المكاتب والشركات الهندسية ونائب مدير المدينة للتخطيط والتنظيم في أمانة عمان ورئيس شعبة الهندسة المعمارية في نقابة المهندسين الأردنيين، والمدير التنفيذي للتراخيص في أمانة عمان، اضافة الى عدد من أصحاب الاختصاص والأكاديميين، ومندوب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP).

وعرض متخصصون في الجمعية معلومات عن ملصق التقييم الوصفي المقترح والإطار العام للتطبيق إضافة إلى الأسس الفنية للملصق المقترح.

وعقد خلال الحلقة جلستين الأولى بعنوان "مقترح الحوافز التشجيعية والفوائد" شارك فيها المدير التنفيذي للتراخيص في أمانة عمان ومندوب من البنك المركزي وصندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة وجمعية البنوك في الأردن ومندوب من القطاع الخاص.

وشارك في الجلسة الثانية التي جاءت بعنوان "الإطار التشريعي لتطبيق الملصق" أمين سر مجلس البناء الوطني ورئيس هيئة المكاتب والشركات الهندسية ورئيس شعبة الهندسة المعمارية في نقابة المهندسين الأردنيين والمدير التنفيذي للتراخيص في أمانة عمان ومندوب من القطاع الخاص.

--(بترا )

ع ط/ف ق

04/02/2024 13:54:52