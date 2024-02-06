بدء استقبال طلبات الالتحاق بكليات المجتمع الرسمية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 4 شباط (بترا)- أعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد، بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن تقديم طلبات الالتحاق الإلكترونية في كليات الجامعات الأردنية الرسمية لمرحلة الدبلوم المتوسط للناجحين بتكميلية التوجيهي 2024 بدأت من صباح اليوم الأحد، وستستمر حتى الساعة الثانيـة عشرة ليلا من يوم الثلاثاء الموافق 6 شباط الحالي وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للوحدة () قسم مرحلة الدبلوم المتوسط.
وبحسب بيان يتم تقديم الطلب للحاصلين على معدل 50 بالمئة فأكثر فقط من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني المشار إليه أعلاه وتقديم طلب الالتحاق في الكليات الجامعية المتوسطة التابعة لجامعة البلقاء التطبيقية، وكلية الطفيلة التقنية المتوسطة التابعة لجامعة الطفيلة التقنية، وتخصصات الدبلوم المتوسط في جامعة العلوم الإسلامية العالمية، والمركز الجغرافي الملكي الأردني للعلوم المساحية والجيومكانية، وأكاديمية الأمير حسين بن عبدالله الثاني للحماية المدنية/ الموقر، ثم يقوم الطالب بدفع رسم تقديم طلب الالتحاق والبالغ قيمته (10) عشرة دنانير أردنية بعد تعبئة طلب الالتحاق وذلك باستخدام آلية الدفع الالكتروني عن طريق "خدمة تسديد الفواتير من البنك المركزي الأردني" (إي-فواتيركم/ eFAWATEERcom)، حيث يكون رقم الدفع الإلكتروني هو الرقم الوطني للطالب.
ووجهت الوحدة الطلبة الى ضرورة الدخول إلى الموقع الالكتروني للوحدة من خلال الرابط الآتي: () ثم الضغط على أيقونة قسم مرحلة الدبلوم المتوسط بهدف الاطلاع على محتوياته وصفحاته مثل: البيانات التفصيلية للتخصصات المتاحة في كليات المجتمع الرسمية، ووضع هذه التخصصات من حيث كونها راكدة أو مشبعة أو مطلوبة، وشروط الالتحاق بها، ورسومها، والسياسة العامة للقبول في الجامعات الرسمية، وآلية تسديد رسم طلب الالتحاق، ونصائح وإرشادات للطلبة المتقدمين، إضافةً إلى الأسئلة الأكثر تكرارا، ومعدلات القبول التنافسية للدورة الصيفية 2023-2024.
وأشارت الوحدة الى أنه لن يظهر للطالب في شاشة الخيارات الا التخصصات التي تتناسب مع معدله في شهادة الثانوية العامة وذلك بهدف الاستفادة من هذه المعلومات ومساعدتهم في تقديم طلبات الالتحاق.
ويمكن لجميع الطلبة الراغبين بإجراء أي تعديل على طلب الالتحاق (الخيارات المخزنة سابقا) الدخول إلى البرمجية في أي وقت، وعلى مدار الساعة خلال الفترة المحددة لعملية تقديم طلبات الالتحاق.
وأكدت الوحدة أن عملية تقديم طلبات القبول الموحد هي عملية إلكترونية بشكل كامل، مشيرة الى أنه ونظرا لآلية الربط الإلكتروني بين طلب الالتحاق في الجامعات الأردنية، والبوابة الإلكترونية لدائرة الأحوال المدنية فإنه يمكن لجميع الطلبة الذين لم يقوموا باستصدار هوية أحوال مدنية الدخول إلى برمجية تقديم الطلب وذلك باستخدام الرقم الوطني للطالب ورقم ومكان القيد المدني فقط والمثبتة في دفتر عائلة رب الأسرة .
كما اكدت أن جميع طلبات الالتحاق سـتعامل بعدالة وشفافية مطلقة، وليس هناك أفضلية لطلب الالتحاق المقدم في اليوم الأول عن الطلب المقدم في اليوم الأخير، ناصحة الطلبة بضرورة التروي في اختيار التخصص، وعدم التسرع في تقديم طلب الالتحاق.
--(بترا)
أ ر/م ف/اح
04/02/2024 13:45:33
MENAFN06022024000117011021ID1107816274
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