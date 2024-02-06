بدء استقبال طلبات الالتحاق بكليات المجتمع الرسمية

MENAFN - Jordan News Agency)



عمان 4 شباط (بترا)- أعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد، بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن تقديم طلبات الالتحاق الإلكترونية في كليات الجامعات الأردنية الرسمية لمرحلة الدبلوم المتوسط للناجحين بتكميلية التوجيهي 2024 بدأت من صباح اليوم الأحد، وستستمر حتى الساعة الثانيـة عشرة ليلا من يوم الثلاثاء الموافق 6 شباط الحالي وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للوحدة () قسم مرحلة الدبلوم المتوسط.

وبحسب بيان يتم تقديم الطلب للحاصلين على معدل 50 بالمئة فأكثر فقط من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني المشار إليه أعلاه وتقديم طلب الالتحاق في الكليات الجامعية المتوسطة التابعة لجامعة البلقاء التطبيقية، وكلية الطفيلة التقنية المتوسطة التابعة لجامعة الطفيلة التقنية، وتخصصات الدبلوم المتوسط في جامعة العلوم الإسلامية العالمية، والمركز الجغرافي الملكي الأردني للعلوم المساحية والجيومكانية، وأكاديمية الأمير حسين بن عبدالله الثاني للحماية المدنية/ الموقر، ثم يقوم الطالب بدفع رسم تقديم طلب الالتحاق والبالغ قيمته (10) عشرة دنانير أردنية بعد تعبئة طلب الالتحاق وذلك باستخدام آلية الدفع الالكتروني عن طريق "خدمة تسديد الفواتير من البنك المركزي الأردني" (إي-فواتيركم/ eFAWATEERcom)، حيث يكون رقم الدفع الإلكتروني هو الرقم الوطني للطالب.

ووجهت الوحدة الطلبة الى ضرورة الدخول إلى الموقع الالكتروني للوحدة من خلال الرابط الآتي: () ثم الضغط على أيقونة قسم مرحلة الدبلوم المتوسط بهدف الاطلاع على محتوياته وصفحاته مثل: البيانات التفصيلية للتخصصات المتاحة في كليات المجتمع الرسمية، ووضع هذه التخصصات من حيث كونها راكدة أو مشبعة أو مطلوبة، وشروط الالتحاق بها، ورسومها، والسياسة العامة للقبول في الجامعات الرسمية، وآلية تسديد رسم طلب الالتحاق، ونصائح وإرشادات للطلبة المتقدمين، إضافةً إلى الأسئلة الأكثر تكرارا، ومعدلات القبول التنافسية للدورة الصيفية 2023-2024.

وأشارت الوحدة الى أنه لن يظهر للطالب في شاشة الخيارات الا التخصصات التي تتناسب مع معدله في شهادة الثانوية العامة وذلك بهدف الاستفادة من هذه المعلومات ومساعدتهم في تقديم طلبات الالتحاق.

ويمكن لجميع الطلبة الراغبين بإجراء أي تعديل على طلب الالتحاق (الخيارات المخزنة سابقا) الدخول إلى البرمجية في أي وقت، وعلى مدار الساعة خلال الفترة المحددة لعملية تقديم طلبات الالتحاق.

وأكدت الوحدة أن عملية تقديم طلبات القبول الموحد هي عملية إلكترونية بشكل كامل، مشيرة الى أنه ونظرا لآلية الربط الإلكتروني بين طلب الالتحاق في الجامعات الأردنية، والبوابة الإلكترونية لدائرة الأحوال المدنية فإنه يمكن لجميع الطلبة الذين لم يقوموا باستصدار هوية أحوال مدنية الدخول إلى برمجية تقديم الطلب وذلك باستخدام الرقم الوطني للطالب ورقم ومكان القيد المدني فقط والمثبتة في دفتر عائلة رب الأسرة .

كما اكدت أن جميع طلبات الالتحاق سـتعامل بعدالة وشفافية مطلقة، وليس هناك أفضلية لطلب الالتحاق المقدم في اليوم الأول عن الطلب المقدم في اليوم الأخير، ناصحة الطلبة بضرورة التروي في اختيار التخصص، وعدم التسرع في تقديم طلب الالتحاق.

--(بترا)

أ ر/م ف/اح

04/02/2024 13:45:33