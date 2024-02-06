تكية أم علي تسيّر ثالث القوافل الإغاثية إلى قطاع غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 4 شباط (بترا)- سيّرت تكية أم علي الأسبوع الماضي قافلة إغاثية ثالثة محملة بطرود غذائية طارئة إلى الأسر في قطاع غزة، ليصبح مجموع ما أرسلته التكية 10 آلاف طرد ضمن حملة "لأجلكِ يا غزة"، وذلك بالتنسيق مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.
وبحسب بيان للتكية اليوم الأحد، أكد مدير عام تكية أم علي، سامر بلقر، أهمية استمرارية إرسال المساعدات الغذائية لقطاع غزة، مشيرا إلى أن التكية لم تتوان عن تقديم الاستجابة السريعة في حالات الطوارئ والكوارث الطبيعية وهذا واجبنا تجاه إخواننا في غزة.
وقال بلقر إن التكية مستمرة في جمع أكبر عدد من التبرّعات النقدية من أهل الخير والعمل لتجهيز وتعبئة المساعدات لإرسالها إلى قطاع غزة، بالتنسيق مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية للتأكد من وصول هذه المساعدات.
وأرسلت التكية 3 دفعات من قوافل المساعدات الغذائية لأهلنا في قطاع غزة حيث احتوت القافلة الأولى على 1200 طرد غذائي، والثانية على 4800 طرد غذائي طارئ إضافة إلى 30240 عبوة ماء، و10566 قطعة كيك، والثالثة التي أطلقت بداية الأسبوع الحالي محملة بـ 3 آلاف طرد غذائي.
وباشرت التكية منذ بدء العدوان على القطاع بتعبئة وتجهيز الطرود الغذائية الطارئة في مستودعاتها في منطقة خريبة السوق، إذ تم حتى الآن تعبئة 45 ألف طرد غذائي بجهود 3600 متطوع.
كما وفرت التكية عددا من سبل التبرّع لدعم أهلنا في قطاع غزة، من خلال موقعها الإلكتروني ( ) أو "إي فواتيركم" أو "كليك" CliQ- Alias Name: TUAGAZA أو الاتصال على الرقم 06/4900900، إضافة إلى تواجدها على عدد من التطبيقات والمحافظ الإلكترونية.
--(بترا)
ح ظ/م ف/ف ق
04/02/2024 13:44:39
MENAFN06022024000117011021ID1107816273
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