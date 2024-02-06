تكية أم علي تسيّر ثالث القوافل الإغاثية إلى قطاع غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 4 شباط (بترا)- سيّرت تكية أم علي الأسبوع الماضي قافلة إغاثية ثالثة محملة بطرود غذائية طارئة إلى الأسر في قطاع غزة، ليصبح مجموع ما أرسلته التكية 10 آلاف طرد ضمن حملة "لأجلكِ يا غزة"، وذلك بالتنسيق مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.

وبحسب بيان للتكية اليوم الأحد، أكد مدير عام تكية أم علي، سامر بلقر، أهمية استمرارية إرسال المساعدات الغذائية لقطاع غزة، مشيرا إلى أن التكية لم تتوان عن تقديم الاستجابة السريعة في حالات الطوارئ والكوارث الطبيعية وهذا واجبنا تجاه إخواننا في غزة.

وقال بلقر إن التكية مستمرة في جمع أكبر عدد من التبرّعات النقدية من أهل الخير والعمل لتجهيز وتعبئة المساعدات لإرسالها إلى قطاع غزة، بالتنسيق مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية للتأكد من وصول هذه المساعدات.

وأرسلت التكية 3 دفعات من قوافل المساعدات الغذائية لأهلنا في قطاع غزة حيث احتوت القافلة الأولى على 1200 طرد غذائي، والثانية على 4800 طرد غذائي طارئ إضافة إلى 30240 عبوة ماء، و10566 قطعة كيك، والثالثة التي أطلقت بداية الأسبوع الحالي محملة بـ 3 آلاف طرد غذائي.

وباشرت التكية منذ بدء العدوان على القطاع بتعبئة وتجهيز الطرود الغذائية الطارئة في مستودعاتها في منطقة خريبة السوق، إذ تم حتى الآن تعبئة 45 ألف طرد غذائي بجهود 3600 متطوع.

كما وفرت التكية عددا من سبل التبرّع لدعم أهلنا في قطاع غزة، من خلال موقعها الإلكتروني ( ) أو "إي فواتيركم" أو "كليك" CliQ- Alias Name: TUAGAZA أو الاتصال على الرقم 06/4900900، إضافة إلى تواجدها على عدد من التطبيقات والمحافظ الإلكترونية.

--(بترا)

ح ظ/م ف/ف ق

04/02/2024 13:44:39