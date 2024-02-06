2676 طن خضار وفواكه ترد للسوق المركزي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 4 شباط (بترا)- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى اليوم الأحد، 2676 طنا، منها 1681طن خضار، و727 طن فواكه، و 267 طن ورقيات.

وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15- 25 قرشا، البصل الناشف 25- 35، البطاطا 25- 50، البندورة 10- 20، الجزر 30- 35، الخيار 40- 65، الزهرة 8- 15، الليمون 35- 50، والموز البلدي بين 60- 100قرش.

--(بترا)

رح/أ م/اح

04/02/2024 13:30:30