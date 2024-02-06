2676 طن خضار وفواكه ترد للسوق المركزي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 4 شباط (بترا)- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى اليوم الأحد، 2676 طنا، منها 1681طن خضار، و727 طن فواكه، و 267 طن ورقيات.
وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15- 25 قرشا، البصل الناشف 25- 35، البطاطا 25- 50، البندورة 10- 20، الجزر 30- 35، الخيار 40- 65، الزهرة 8- 15، الليمون 35- 50، والموز البلدي بين 60- 100قرش.
--(بترا)
رح/أ م/اح
04/02/2024 13:30:30
MENAFN06022024000117011021ID1107816272
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