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2676 طن خضار وفواكه ترد للسوق المركزي

2/6/2024 8:15:15 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 4 شباط (بترا)- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى اليوم الأحد، 2676 طنا، منها 1681طن خضار، و727 طن فواكه، و 267 طن ورقيات.
وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15- 25 قرشا، البصل الناشف 25- 35، البطاطا 25- 50، البندورة 10- 20، الجزر 30- 35، الخيار 40- 65، الزهرة 8- 15، الليمون 35- 50، والموز البلدي بين 60- 100قرش.
--(بترا)
رح/أ م/اح
04/02/2024 13:30:30

MENAFN06022024000117011021ID1107816272

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