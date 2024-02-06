اختتام الجولة الأولى من دوري أيلا للناشئين بالعقبة

MENAFN - Jordan News Agency)

العقبة 4 شباط (بترا) امين المعايطة- اختتمت أمس السبت، فعاليات الجولة الأولى من بطولتي الجولات المتعددة ودوري أيلا للناشئين على ملاعب أيلة التي نُظمت على ملاعب نادي أيلة للجولف بتنظيم من شركة واحة أيلة وبمشاركة 45 لاعبا من مختلف دول العالم.

وأكد المدير التنفيذي لشركة واحة أيلة للتطوير المهندس سهل دودين، أهمية البطولة التي تهدف إلى تعزيز حضور منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة كمحطة رئيسة للفعاليات الكبرى وبما يسهم في تنشيط السياحة والترويج لإمكاناتها، مشيرا إلى الدور الذي تلعبه أيلة في التسويق السياحي الرياضي وأفضل الممارسات العالمية في تنظيم الفعاليات الكبرى.

من جهته، قال مدير محترفي الجولف جيسون فيرمولين، إن تنظيم هذه النسخة من البطولة بجولاتها على مدار العام الحالي، جاء بعد النجاح اللافت الذي حققته النسخة الأولى خلال العام الماضي.

واضاف، ان هذه اللعبة تحظى باهتمام واسع من قبل المشاركين لدورها في بناء وتطوير قدرات المشاركين للانخراط في جولات الجولف المقبلة التي تنظمها أيلة أو في المشاركات الخارجية.

--(بترا)

ا م/ أ أ/اح

04/02/2024 13:25:58