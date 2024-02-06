اختتام الجولة الأولى من دوري أيلا للناشئين بالعقبة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
العقبة 4 شباط (بترا) امين المعايطة- اختتمت أمس السبت، فعاليات الجولة الأولى من بطولتي الجولات المتعددة ودوري أيلا للناشئين على ملاعب أيلة التي نُظمت على ملاعب نادي أيلة للجولف بتنظيم من شركة واحة أيلة وبمشاركة 45 لاعبا من مختلف دول العالم.
وأكد المدير التنفيذي لشركة واحة أيلة للتطوير المهندس سهل دودين، أهمية البطولة التي تهدف إلى تعزيز حضور منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة كمحطة رئيسة للفعاليات الكبرى وبما يسهم في تنشيط السياحة والترويج لإمكاناتها، مشيرا إلى الدور الذي تلعبه أيلة في التسويق السياحي الرياضي وأفضل الممارسات العالمية في تنظيم الفعاليات الكبرى.
من جهته، قال مدير محترفي الجولف جيسون فيرمولين، إن تنظيم هذه النسخة من البطولة بجولاتها على مدار العام الحالي، جاء بعد النجاح اللافت الذي حققته النسخة الأولى خلال العام الماضي.
واضاف، ان هذه اللعبة تحظى باهتمام واسع من قبل المشاركين لدورها في بناء وتطوير قدرات المشاركين للانخراط في جولات الجولف المقبلة التي تنظمها أيلة أو في المشاركات الخارجية.
--(بترا)
ا م/ أ أ/اح
04/02/2024 13:25:58
MENAFN06022024000117011021ID1107816267
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