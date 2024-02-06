العقبة: ورشة حول الخدمات الفنية والتمويلية لمشاريع الطاقة الشمسية

MENAFN - Jordan News Agency)

العقبة 4 شباط (بترا) امين المعايطة- نظمت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، بالتعاون مع غرفة صناعة الأردن وبدعم من برنامج الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، ورشة عمل توعوية حول "الخدمات الفنية والتمويلية لمشاريع الطاقة الشمسية في القطاع الصناعي".

وشارك بالورشة بحسب بيان للسلطة اليوم الأحد، ممثلو شركة توزيع الكهرباء في الجنوب والبنك المركزي وجمعية البنوك وأصحاب المنشآت الصناعية والمعنيون في العقبة.

وأشار البيان الى أن هذه الورشة تأتي ضمن إستراتيجية السلطة لدعم قطاع الطاقة المتجددة واستكمالاً لجهودها في توعية أصحاب المنشآت الصناعية والمعنيين بالفرص والبرامج المتاحة من الجهات الداعمة والشركاء تحقيقاً لمفهوم النمو الأخضر في المدينة والرؤية الملكية في التحديث الاقتصادي والتنمية المستدامة والتخفيف من آثار التغير المناخي.

وتضمنت جلسات الورشة عروضاً للبرامج والخدمات البيئية التي يقدمها الشركاء وأهم المشاريع المتعلقة بالطاقة المتجددة التي تم تنفيذها في الأردن والخدمات الاستشارية والفنية لمشاريع الطاقة، إضافة إلى متطلبات الحصول على الموافقة للطاقة المتجددة والأطر التشريعية والقانونية الناظمة لمشاريع الطاقة الشمسية.

كما ناقشت الورشة البرامج المالية التي يقدمها القطاع البنكي للقطاع الصناعي وأبرز مميزات التمويل الأخضر التي يمكن الاستفادة منها في القطاع الصناعي والبرامج التمويلية التي تقدمها البنوك الإسلامية والتجارية في الأردن وغيرها من المحاور ذات العلاقة.

--(بترا)

ا م/ أ أ/اح

04/02/2024 13:21:33