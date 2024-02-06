العقبة: ورشة حول الخدمات الفنية والتمويلية لمشاريع الطاقة الشمسية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
العقبة 4 شباط (بترا) امين المعايطة- نظمت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، بالتعاون مع غرفة صناعة الأردن وبدعم من برنامج الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، ورشة عمل توعوية حول "الخدمات الفنية والتمويلية لمشاريع الطاقة الشمسية في القطاع الصناعي".
وشارك بالورشة بحسب بيان للسلطة اليوم الأحد، ممثلو شركة توزيع الكهرباء في الجنوب والبنك المركزي وجمعية البنوك وأصحاب المنشآت الصناعية والمعنيون في العقبة.
وأشار البيان الى أن هذه الورشة تأتي ضمن إستراتيجية السلطة لدعم قطاع الطاقة المتجددة واستكمالاً لجهودها في توعية أصحاب المنشآت الصناعية والمعنيين بالفرص والبرامج المتاحة من الجهات الداعمة والشركاء تحقيقاً لمفهوم النمو الأخضر في المدينة والرؤية الملكية في التحديث الاقتصادي والتنمية المستدامة والتخفيف من آثار التغير المناخي.
وتضمنت جلسات الورشة عروضاً للبرامج والخدمات البيئية التي يقدمها الشركاء وأهم المشاريع المتعلقة بالطاقة المتجددة التي تم تنفيذها في الأردن والخدمات الاستشارية والفنية لمشاريع الطاقة، إضافة إلى متطلبات الحصول على الموافقة للطاقة المتجددة والأطر التشريعية والقانونية الناظمة لمشاريع الطاقة الشمسية.
كما ناقشت الورشة البرامج المالية التي يقدمها القطاع البنكي للقطاع الصناعي وأبرز مميزات التمويل الأخضر التي يمكن الاستفادة منها في القطاع الصناعي والبرامج التمويلية التي تقدمها البنوك الإسلامية والتجارية في الأردن وغيرها من المحاور ذات العلاقة.
--(بترا)
ا م/ أ أ/اح
04/02/2024 13:21:33
MENAFN06022024000117011021ID1107816264
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