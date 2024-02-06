غزة: الاحتلال يرتكب 14 مجزرة في 24 ساعة الماضية
التاريخ
2/6/2024 8:15:12 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 4 شباط (بترا)- قالت وزارة الصحة في غزة، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 14 مجزرة ضد المدنيين في قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية أسفرت عن 127 شهيدا و 178 مصابا.
وأضافت الوزارة في بيان اليوم إن هناك عددا غير معروف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم، مشيرة الى ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 27365 شهيدا و 66630 مصابا منذ بدء العدوان في السابع من تشرين الأول الماضي.
--(بترا)
أ ش/أ م/اح
04/02/2024 13:17:04
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