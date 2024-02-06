غزة: الاحتلال يرتكب 14 مجزرة في 24 ساعة الماضية

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 4 شباط (بترا)- قالت وزارة الصحة في غزة، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 14 مجزرة ضد المدنيين في قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية أسفرت عن 127 شهيدا و 178 مصابا.

وأضافت الوزارة في بيان اليوم إن هناك عددا غير معروف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم، مشيرة الى ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 27365 شهيدا و 66630 مصابا منذ بدء العدوان في السابع من تشرين الأول الماضي.

--(بترا)

أ ش/أ م/اح

04/02/2024 13:17:04