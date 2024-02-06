الصحة تتأهل للمرحلة الثانية ضمن جائزة التميز الحكومي العربي

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عمان 4 شباط (بترا) - تأهلت وزارة الصحة للمرحلة الثانية لجائزة أفضل وزارة عربية في مجال تطبيق معايير التميز المؤسسي وفق أفضل المعايير الدولية، وتبني مفاهيم الابتكار والتطوير، وحوكمة الأداء لتحقيق الأهداف والاستراتيجيات المرتبطة بالرؤى الوطنية والتوجهات القطاعية.

وقالت الوزارة في بيان اليوم الأحد، إنها عملت خلال السنة الماضية على إطلاق استراتيجيتها المحدثة بما يتواءم مع الرؤى والتوجهات الوطنية ، وطورت نظام التنظيم الإداري الخاص بها وبما يتواءم مع الخطة الاستراتيجية المحدثة، كما استقطبت العديد من الكفاءات المؤهلة في مختلف المجالات الطبية، مشيرة الى تعزيز الارتباط الوظيفي لموظفيها والإصلاحات التي نفذتها من أجل تحقيق مستويات اداء متقدمة.

وقالت مديرة التطوير المؤسسي وضبط الجودة في الوزارة الدكتورة صفاء العوران، إن جائزة التميز الحكومي العربي تهدف إلى إحداث تفاعل عربي جديد في مجال الإدارة وتكبيق أفضل الممارسات العالمية وتسلط الضوء على التجارب الإدارية الناجحة في المنطقة العربية.

وتكرّم الجائزة النماذج العربية الريادية في 15 فئة موزعة على فئتين رئيسيتين هما: الأفراد والمؤسسات في مجالات: أفضل وزارة عربية، أفضل هيئة أو مؤسسة حكومية عربية، أفضل مبادرة أو تجربة تطويرية حكومية عربية، أفضل مشروع حكومي عربي لتمكين الشباب، أفضل مشروع حكومي عربي لتطوير التعليم، أفضل مشروع حكومي عربي لتطوير القطاع الصحي، أفضل مشروع حكومي عربي لتطوير البنية التحتية، أفضل مشروع حكومي لتنمية المجتمع، وأفضل تطبيق حكومي عربي ذكي.

--(بترا)

ع د/ ا م/اح

04/02/2024 13:09:15