الصحة تتأهل للمرحلة الثانية ضمن جائزة التميز الحكومي العربي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 4 شباط (بترا) - تأهلت وزارة الصحة للمرحلة الثانية لجائزة أفضل وزارة عربية في مجال تطبيق معايير التميز المؤسسي وفق أفضل المعايير الدولية، وتبني مفاهيم الابتكار والتطوير، وحوكمة الأداء لتحقيق الأهداف والاستراتيجيات المرتبطة بالرؤى الوطنية والتوجهات القطاعية.
وقالت الوزارة في بيان اليوم الأحد، إنها عملت خلال السنة الماضية على إطلاق استراتيجيتها المحدثة بما يتواءم مع الرؤى والتوجهات الوطنية ، وطورت نظام التنظيم الإداري الخاص بها وبما يتواءم مع الخطة الاستراتيجية المحدثة، كما استقطبت العديد من الكفاءات المؤهلة في مختلف المجالات الطبية، مشيرة الى تعزيز الارتباط الوظيفي لموظفيها والإصلاحات التي نفذتها من أجل تحقيق مستويات اداء متقدمة.
وقالت مديرة التطوير المؤسسي وضبط الجودة في الوزارة الدكتورة صفاء العوران، إن جائزة التميز الحكومي العربي تهدف إلى إحداث تفاعل عربي جديد في مجال الإدارة وتكبيق أفضل الممارسات العالمية وتسلط الضوء على التجارب الإدارية الناجحة في المنطقة العربية.
وتكرّم الجائزة النماذج العربية الريادية في 15 فئة موزعة على فئتين رئيسيتين هما: الأفراد والمؤسسات في مجالات: أفضل وزارة عربية، أفضل هيئة أو مؤسسة حكومية عربية، أفضل مبادرة أو تجربة تطويرية حكومية عربية، أفضل مشروع حكومي عربي لتمكين الشباب، أفضل مشروع حكومي عربي لتطوير التعليم، أفضل مشروع حكومي عربي لتطوير القطاع الصحي، أفضل مشروع حكومي عربي لتطوير البنية التحتية، أفضل مشروع حكومي لتنمية المجتمع، وأفضل تطبيق حكومي عربي ذكي.
--(بترا)
ع د/ ا م/اح
04/02/2024 13:09:15
MENAFN06022024000117011021ID1107816262
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