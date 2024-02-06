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الغذاء والدواء: اغلاق مصنع ألبان وإتلاف 17.5 طن من الألبان المغشوشة

2/6/2024 8:15:10 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 4 شباط (بترا) - أغلقت كوادر الرقابة والتفتيش في المؤسسة العامة للغذاء والدواء / مديرية الغذاء، مصنعا للألبان في العاصمة عمان وأتلفت كمية من منتجات الألبان المغشوشة بعد ضبطها لديه، قدرت بنحو 17.500 طن، محبطة بذلك عملية توزيعها إلى الأسواق ووصولها إلى المواطنين.
وقال مدير عام المؤسسة الدكتور نزار مهيدات في بيان صحفي اليوم الأحد، أن منتجات الألبان المغشوشة التي تم التعامل معها على مدار ساعات الفجر الماضية ضمن عملية رقابية استباقية ونوعية، تم تصنيعها من مدخلات إنتاج دهنية غير مسموحة الاستخدام، وبما لا يطابق القاعدة الفنية الأردنية التي تشترط خلوها من الدهون التي ليست من أصل المنتج، مضيفا أنها تحمل ضمن بطاقة البيان المتلاعب بها أسماء مصانع ألبان وهمية.
وكانت كوادر الرقابة والتفتيش التابعة للمؤسسة في مديرية الغذاء – قسم سلامة الغذاء المتداول، وبالتعاون مع الإدارة الملكية لحماية البيئة والمركز الأمني المختص قد داهمت المصنع المذكور ضمن الجولات الرقابية المستمرة التي تنفذها المؤسسة على المنشآت الغذائية على اختلاف أنشطتها وعلى امتداد محافظات المملكة، بما في ذلك مصانع ومعامل الألبان بهدف المتابعة والتأكد من الالتزام بتطبيق الاشتراطات الصحية والمواصفات المعتمدة لدى المؤسسة وبما يضمن تعزيز الأمن الغذائي في المملكة.
-- (بترا)
ع د/ب ط
04/02/2024 12:56:14

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