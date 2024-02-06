حريق ضخم يعطل حركة القطارات في طوكيو

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 4 شباط (بترا) - اندلع حريق ضخم في مبنى بالقرب من محطة للقطار في العاصمة اليابانية طوكيو، ما أدى إلى تعطل حركة المرور.

ووفقا لهيئة الإذاعة اليابانية، وقع الحريق في مبنى من ثلاثة طوابق بجوار محطة القطار صباح اليوم الأحد، حيث تم إرسال 24 طاقم إطفاء إلى الموقع، وتم تعليق حركة المرور على خط سكة حديد "كيهين-توهوكو" في كلا الاتجاهين بين محطتي "شيناغاوا" و"كاماتا".

وتم إخراج حوالي 800 راكب من القطارات إلى أن تمت استعادة حركة القطارات فيها، مشيرا إلى إصابة شخص واحد في الحريق.

-- (بترا)

رصد/أغ/ب ط

04/02/2024 12:52:47