حريق ضخم يعطل حركة القطارات في طوكيو

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 4 شباط (بترا) - اندلع حريق ضخم في مبنى بالقرب من محطة للقطار في العاصمة اليابانية طوكيو، ما أدى إلى تعطل حركة المرور.
ووفقا لهيئة الإذاعة اليابانية، وقع الحريق في مبنى من ثلاثة طوابق بجوار محطة القطار صباح اليوم الأحد، حيث تم إرسال 24 طاقم إطفاء إلى الموقع، وتم تعليق حركة المرور على خط سكة حديد "كيهين-توهوكو" في كلا الاتجاهين بين محطتي "شيناغاوا" و"كاماتا".
وتم إخراج حوالي 800 راكب من القطارات إلى أن تمت استعادة حركة القطارات فيها، مشيرا إلى إصابة شخص واحد في الحريق.
-- (بترا)
رصد/أغ/ب ط
04/02/2024 12:52:47
MENAFN06022024000117011021ID1107816260
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