البترا أول جامعة أردنية تحصل على الاعتماد البريطاني لذكاء الأعمال

MENAFN - Jordan News Agency)

مادبا 4 شباط (بترا)- حصل قسم ذكاء الأعمال وتحليل البيانات في كلية العلوم الإدارية والمالية في جامعة "البترا" على الاعتماد من معهد التحليل البريطاني: "Institute of Analytics: IOA"، ليكون بذلك أول قسم، في جميع الجامعات الأردنية، يحصل على هذا الاعتماد.

وهنأ رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم، أسرة الجامعة وطاقمها الأكاديمي والإداري بشكل عام، وقسم ذكاء الأعمال وتحليل البيانات في كلية العلوم الإدارية والمالية بشكل خاص، على جهودهم المبذولة، واحترافيتهم العالية في تحقيق معايير الاعتماد بعد جهد دؤوب استمر لعدة أشهر في التواصل مع هيئة الاعتماد "IOA" ومقارنة الخطة الدراسية لبرنامج جامعة البترا مع ما يماثله في الجامعات البريطانية وفق المعايير الدولية.

وأكد استمرار الجامعة في العمل للحصول على جميع الاعتمادات المحلية والدولية لرفع كفاية تخصصاتها، الأمر الذي من شأنه تعزيز مكانة جامعة البترا العلمية وتعزيز كفاية مخرجاتها التعليمية.

-- (بترا)

ج ب/أ أ/ب ط

04/02/2024 12:51:47