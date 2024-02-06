البترا أول جامعة أردنية تحصل على الاعتماد البريطاني لذكاء الأعمال

(MENAFN
- Jordan News Agency)
مادبا 4 شباط (بترا)- حصل قسم ذكاء الأعمال وتحليل البيانات في كلية العلوم الإدارية والمالية في جامعة "البترا" على الاعتماد من معهد التحليل البريطاني: "Institute of Analytics: IOA"، ليكون بذلك أول قسم، في جميع الجامعات الأردنية، يحصل على هذا الاعتماد.
وهنأ رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم، أسرة الجامعة وطاقمها الأكاديمي والإداري بشكل عام، وقسم ذكاء الأعمال وتحليل البيانات في كلية العلوم الإدارية والمالية بشكل خاص، على جهودهم المبذولة، واحترافيتهم العالية في تحقيق معايير الاعتماد بعد جهد دؤوب استمر لعدة أشهر في التواصل مع هيئة الاعتماد "IOA" ومقارنة الخطة الدراسية لبرنامج جامعة البترا مع ما يماثله في الجامعات البريطانية وفق المعايير الدولية.
وأكد استمرار الجامعة في العمل للحصول على جميع الاعتمادات المحلية والدولية لرفع كفاية تخصصاتها، الأمر الذي من شأنه تعزيز مكانة جامعة البترا العلمية وتعزيز كفاية مخرجاتها التعليمية.
-- (بترا)
ج ب/أ أ/ب ط
04/02/2024 12:51:47
MENAFN06022024000117011021ID1107816259
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