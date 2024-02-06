البلقاء التطبيقية تحقق مرتبة متقدمة بتصنيف ويبومتريكس العالمي للجامعات

(MENAFN
- Jordan News Agency)
السلط 4 شباط (بترا)- حققت جامعة البلقاء التطبيقية مرتبة متقدمة للعام الرابع على التوالي وفق التصنيف "ويبومتريكس" العالمي للجامعات الذي يصنف الجامعات والمعاهد والمؤسسات الأكاديمية وفقاً لجودة موقعها الإلكتروني.
وقال رئيس الجامعة الدكتور أحمد فخري العجلوني، إن الجامعة احتلت المرتبة 1349 عالمياً بعد ان كانت في المرتبة 1453 في منتصف عام 2023 محققة بذلك تقدماً بـ 104 مراتب، كما تقدمت عربياً 3 مراتب وحققت الترتيب 34 بين الجامعات العربية، بالاضافة الى التقدم الى الترتيب الثالث محلياً متقدمة مرتبة واحدة عن الإصدار السابق.
وبين ان هذا التقدم جاء نتيجة لعمل الجامعة ضمن منظومة استراتيجية تهدف الى تحقيق المزيد من الانجازات النوعية على المستوى المحلي والعالمي، من خلال تنفيذ خطتها الاستراتيجية والتنفيذية وتطبيق البرامج والمبادرات والمشاريع الخاصة بها، كالعمل على تحديث وتطوير الموقع الإلكتروني ليحاكي مواقع أعرق الجامعات من حيث اتاحة المعلومات وقواعد البيانات والمكتبة الإلكترونية وأتمتة جميع أنظمتها من خلال المختصين والخبراء في مركز الحاسوب بالجامعة وتعزيز النشر العلمي.
وأكد العجلوني ضرورة استدامة تحديث الموقع الإلكتروني لتقديم خدمات إلكترونية مميزة للطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية والإدارية والبحثية ورواد الموقع بمختلف اهتماماتهم من شتى بقاع العالم بهدف تعزيز العلاقات معهم واستدامتها، واستمرار الجهود المبذولة لضمان استدامة تطوير الموقع الإلكتروني للجامعة، بهدف تلبية احتياجات أصحاب العلاقة وتعزيز وجود الجامعة على الساحة العالمية.
يذكر أن تصنيف "ويبوميتركس" العالمي للجامعات هو أكبر تصنيف لتقييم المواقع الالكترونية للجامعات العالمية يصدر في اسبانيا عن المجلس العالي للبحث العلمي، ويهدف إلى تحسين صورة مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي على الإنترنت وتشجيع نشر المقالات العلمية المحكمة بطريقة الوصول المفتوح وهو تقييم نصف سنوي يصدر في شهري كانون الثاني وتموز من كل عام، ويعتمد على قياس مؤشرات أداء عالمية تتعلق بالمواقع الالكترونية.
-- (بترا)
أع/أ أ/ب ط
04/02/2024 12:41:09
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