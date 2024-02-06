البلقاء التطبيقية تحقق مرتبة متقدمة بتصنيف ويبومتريكس العالمي للجامعات

MENAFN - Jordan News Agency)

السلط 4 شباط (بترا)- حققت جامعة البلقاء التطبيقية مرتبة متقدمة للعام الرابع على التوالي وفق التصنيف "ويبومتريكس" العالمي للجامعات الذي يصنف الجامعات والمعاهد والمؤسسات الأكاديمية وفقاً لجودة موقعها الإلكتروني.

وقال رئيس الجامعة الدكتور أحمد فخري العجلوني، إن الجامعة احتلت المرتبة 1349 عالمياً بعد ان كانت في المرتبة 1453 في منتصف عام 2023 محققة بذلك تقدماً بـ 104 مراتب، كما تقدمت عربياً 3 مراتب وحققت الترتيب 34 بين الجامعات العربية، بالاضافة الى التقدم الى الترتيب الثالث محلياً متقدمة مرتبة واحدة عن الإصدار السابق.

وبين ان هذا التقدم جاء نتيجة لعمل الجامعة ضمن منظومة استراتيجية تهدف الى تحقيق المزيد من الانجازات النوعية على المستوى المحلي والعالمي، من خلال تنفيذ خطتها الاستراتيجية والتنفيذية وتطبيق البرامج والمبادرات والمشاريع الخاصة بها، كالعمل على تحديث وتطوير الموقع الإلكتروني ليحاكي مواقع أعرق الجامعات من حيث اتاحة المعلومات وقواعد البيانات والمكتبة الإلكترونية وأتمتة جميع أنظمتها من خلال المختصين والخبراء في مركز الحاسوب بالجامعة وتعزيز النشر العلمي.

وأكد العجلوني ضرورة استدامة تحديث الموقع الإلكتروني لتقديم خدمات إلكترونية مميزة للطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية والإدارية والبحثية ورواد الموقع بمختلف اهتماماتهم من شتى بقاع العالم بهدف تعزيز العلاقات معهم واستدامتها، واستمرار الجهود المبذولة لضمان استدامة تطوير الموقع الإلكتروني للجامعة، بهدف تلبية احتياجات أصحاب العلاقة وتعزيز وجود الجامعة على الساحة العالمية.

يذكر أن تصنيف "ويبوميتركس" العالمي للجامعات هو أكبر تصنيف لتقييم المواقع الالكترونية للجامعات العالمية يصدر في اسبانيا عن المجلس العالي للبحث العلمي، ويهدف إلى تحسين صورة مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي على الإنترنت وتشجيع نشر المقالات العلمية المحكمة بطريقة الوصول المفتوح وهو تقييم نصف سنوي يصدر في شهري كانون الثاني وتموز من كل عام، ويعتمد على قياس مؤشرات أداء عالمية تتعلق بالمواقع الالكترونية.

-- (بترا)

أع/أ أ/ب ط

04/02/2024 12:41:09