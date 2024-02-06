لاعبا منتخب النشامى: سنهدي الجماهير الأردنية التأهل للمباراة النهائية

MENAFN - Jordan News Agency)

الدوحة 4 شباط(بترا)- أكد حارس المنتخب الوطني لكرة القدم، يزيد أبو ليلى، ومدافع المنتخب، عبد الله نصيب، أن منتخب "النشامى لن يخيب ظن الجماهير الأردنية، وسيحاول الظفر ببطاقة العبور على حساب المنتخب الكوري والوعد بإذن الله في ملعب لوسيل المونديالي.

وعبر اللاعبان عن فخرهما الكبير عقب الفوز والتأهل التاريخي الذي حققه النشامى على حساب منتخب طاجكستان والعبور للدور نصف النهائي من بطولة كأس آسيا 2023، وأكدا فخرهما بهذا الإنجاز وكتابة التاريخ بالمحفل القاري.

وقالا إنهما يشعران بسعادة غامرة بعد أن نجح النشامى في إدخال الفرحة والسعادة على قلوب الجماهير الأردنية والعربية التي ساندت المنتخب في البطولة.

وأوضح أبو ليلى ونصيب في تصريحات للإعلام الرياضي القطري اليوم الأحد، أن الضغوطات والانتقادات التي عشناها قبل البطولة عادت بالإيجاب علينا في كأس آسيا، مؤكدا أن الوصول للمربع الذهبي كان حلما كبيرا للجماهير الأردنية والحمد لله انه تحقق أخيرا.

وعن مواجهة كوريا الجنوبية بالنصف النهائي، قال اللاعبان، إننا نحترم الشمشون الكوري ولكننا لا نخشاه وقد وواجهناه في الدور الأول ونعرف طريقة لعبه.

وعن طموحاتهما في البطولة، لفتا الى أن طموحنا لن يتوقف في دور الأربعة وهدفنا المقبل هو النهائي الكبير، وعن الرسالة والوعد الذي يقدمانه لجماهير النشامى، أكد أبو ليلى ونصيب أن الوعد في ملعب لوسيل المونديالي الذي سيحتضن المباراة النهائية بإذن الله.

وقال أبو ليلى إن طموحنا يزداد يوما بعد يوم ومن لقاء لآخر وسقف أهدافنا أصبح كبيرا، لأننا نؤمن بقدراتنا وثقتنا في أنفسنا على تقديم الأفضل ومواصلة المشوار الآسيوي، نعرف ان المهمة لن تكون سهلة والمربع الذهبي ستكون مواجهاته أقوى وأصعب لأنها تجمع بين أفضل 4 منتخبات تمكنت من الوصول لهذا الدور بالمحطة الأخيرة للبطولة الآسيوية.

وأشار إلى أن المنتخب الكوري الجنوبي يعد واحدا من أفضل المنتخبات في القارة الآسيوية ومرشحا للفوز باللقب، وسبق وأن واجهناه في الدور الاول بمجموعتنا وقدمنا مباراة كبيرة أمامه، وكنا متقدمين في النتيجة قبل أن يعدل الشمشون الكوري الكفة في آخر دقيقة من اللقاء، لهذا نحن نحترم خصمنا ولكن لا نخشاه لأننا قادرون على تقديم الكثير في مباراة الدور نصف النهائي التي لا تخضع لأي حسابات أو ترشيحات وتوقعات.

وبين أبو ليلى، أننا لم ندخل مرشحين للمربع الذهبي، وكانت هناك انتقادات وضغوطات كثيرة لطريقة واسلوب لعب المنتخب، نعم لم نكن جيدين وخسرنا المواجهات الودية وتنبأ الجميع بمغادرة المنتخب للبطولة في الأدوار الاولى، لكن هذه الضغوطات عادت بالإيجاب على المنتخب الأردني الذي عرف كيف يفجر لاعبوه إمكانياتهم بقيادة المدرب عموتة والحمد لله اننا وصلنا لهذا الدور.

وأكد أننا سندخل مباراة كوريا بهدف واحد وهو تحقيق الفوز والعبور للدور النهائي من بطولة كأس آسيا 2023، لأنه لم يتبق عن الحلم سوى خطوة واحدة، هدفنا هو الوصول للمباراة النهائية، وسنحاول تقديم كل ما لدينا من أجل الفوز والتأهل الذي هو هدف النشامى لإسعاد الجماهير العريضة التي تشجعنا وتساندنا في كل مباراة.

وشدد أبو ليلى على أن من حق الجماهير الأردنية أن يحلموا بوصول منتخبهم إلى النهائي بما اننا في الدور نصف النهائي، حيث بقيت خطوة واحدة من أجل الوصول للدور النهائي الذي يعتبر بمثابة حلم نسعى لتحقيقه كلاعبين وجماهير، بعدما كسرنا الحاجز ووصلنا لدور الأربعة الكبار، إننا نعرف حجم المسؤولية الملقاة على عاتقنا ويجب التحضير الجيد والاستعداد للقاء الشمشون الكوري في الدور نصف النهائي من أجل كتابة تاريخ جديد للكرة الأردنية.

من جانبه، أكد صخرة دفاع المنتخب الأردني، نصيب، أن لاعبي المنتخب سيبذلون قصارى جهودهم من أجل التواجد في المباراة النهائية على استاد لوسيل المونديالي والمنافسة على اللقب القاري بعد الدفعة المعنوية الكبيرة التي حصلوا عليها بالتواجد في نصف النهائي، حيث لا يزال لدى اللاعبين الكثير ليقدموه في المباراة المقبلة.

وأعرب نصيب عن سعادته بالمساهمة في تسجيل هدف التأهل لنصف النهائي، مشيدا بالحضور الجماهيري الكبير في المدرجات حيث يتواجد أكثر من 35 ألف مشجع لحضور مباراة النشامى مع كوريا الجنوبية، مبينا أن الجماهير كما دعمتنا سوف نهديها التأهل للمباراة النهائية.

وقال نصيب، سعادتي لا توصف بالإنجاز الذي حققناه، وفخر كبير لنا أن نتواجد في نصف نهائي بطولة كأس آسيا قطر 2023، لإسعاد الشعب الأردني والجماهير العربية، وأن هذه اللحظات كنت أحلم بها منذ الصغر والآن الحلم يتحقق وبالعزيمة والإصرار قادرون على الوصول لأبعد نقطة.

وأضاف أننا لعبنا مباريات قوية في البطولة وحققنا نتائج مميزة، وأعتقد أننا وصلنا للمكان الذي نستحقه، ولا يزال في جعبتنا الكثير، وسنقدم أفضل ما لدينا في نصف النهائي لتحقيق حلم الأردنيين بالتواجد في النهائي وحصد اللقب.

وبشأن أداء النشامى أمام طاجكستان، قال نصيب إن المباراة كانت قوية، لكنا حققنا الهدف منها بالتأهل لنصف النهائي، وهذا الفوز هو جهد كل اللاعبين والجهازين الفني والإداري وأيضا الجماهير التي تساندنا بقوة.

وحول رؤيته لكيفية إيقاف خط الهجوم الكوري، اشار الى أن مباراتنا المقبلة ستكون مختلفة ولن نسمح للكوري بالتسجيل وسيكون تركيزنا عاليا في هذه المباراة، و"الريمونتادا الكورية" لن تتكرر أمامنا مجددا وقادرون على إيقاف خطورتهم ولدى النشامى الكثير ليقدموه في هذه المباراة.

--(بترا)

م ف/ أ أ / س س

04/02/2024 12:37:21