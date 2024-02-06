طرح تخصصات جديدة في العلوم والتكنولوجيا تلبي متطلبات سوق العمل

MENAFN - Jordan News Agency)

الرمثا 4 شباط (بترا) - أطلقت جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، مجموعة جديدة من التخصصات المستقبلية في كلية تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات، وكلية الهندسة، حيث ستكون هذه التخصصات متاحة للطلبة ضمن الدورة التكميلية للعام الحالي 2023-2024، تعزيزًا لالتزامها بمواكبة التطورات التكنولوجية وتلبية احتياجات سوق العمل المتغير.

وقال رئيس الجامعة الدكتور خالد السالم، اليوم الأحد إن هذه البرامج تتوافق مع معايير الجودة العالمية، وتمت الموافقة عليها من قبل مجلس التعليم العالي، واعتمادها من هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، بالإضافة إلى مطابقتها للمعايير الدولية، بما يترجم رؤى جلالة الملك عبد الله الثاني، للعمل من أجل تعزيز دور الأردن كمركز ريادي في المنطقة في المجال التقني، ودعم تأهيل الموارد البشرية الأردنية وتمكينهم من القيام بدورهم في بناء مستقبل الأردن الحديث، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأكدَّ أنه في ضوء التحول التكنولوجي والتقني والتغيرات المتسارعة التي تحدثها تقنيات الذكاء الاصطناعي في جميع القطاعات، تسعى الجامعة وبكل جد من أجل تحديث وتطوير برامجها الأكاديمية واستحداث برامج نوعية جديدة تلبي متطلبات المرحلة القادمة، وتمكننا من مواكبة العصر التكنولوجي والرقمي الجديد.

وتشمل التخصصات الجديدة التي ستطرح في الدورة التكميلية لهذا العام: هندسة تصميم وتطوير المنتج، حيث تنفرد جامعة العلوم والتكنولوجيا بتقديم هذا البرنامج المتميز على مستوى الأردن والمنطقة، والذي تمّ إعداده لتوفير تعليم عالي الجودة يجمع ما بين مبادئ العلوم والتكنولوجيا الهندسية ومبادئ التصميم، ويغطي البرنامج جميع مراحل تطوير المنتج بدءًا من توليد الفكرة وتعريف المنتج إلى وضع النماذج الأولية والتصميم الابتدائي، وما يليه من اختبارات للتحقق من صحة التصميم وانتهاءً بتطوير وتنفيذ المنتج (التسويق).

كما تشمل: تصميم وتطوير ألعاب الحاسوب، ويعد هذا التخصص الأول محليًا وإقليميًا، ويتيح للطلبة فرصة الإبداع في تصميم وتطوير الألعاب الإلكترونية، في مجال يُعتبر مُثيرًا ومُربحًا.

وتشمل التخصصات كذلك نظم المعلومات الصحية، ويُعد هذا التخصص أساسيًا في تزايد استخدام التكنولوجيا في مجال الرعاية الصحية، وإنترنت الأشياء ويُعد أحد المجالات الواعدة في الوقت الحالي، حيث تجسد تطبيقاته العديد من الفرص في مجالات متنوعة كالطب والهندسة.

ويذكر أنه تم تصميم جميع البرامج بعناية، لضمان توفير المهارات والمعرفة اللازمة لنجاح الطلبة في سوق العمل المُتطور والمنافس في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والهندسة.

-- (بترا)

ب.و/أ م/ب ط

04/02/2024 12:25:00