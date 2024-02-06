طرح تخصصات جديدة في العلوم والتكنولوجيا تلبي متطلبات سوق العمل

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الرمثا 4 شباط (بترا) - أطلقت جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، مجموعة جديدة من التخصصات المستقبلية في كلية تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات، وكلية الهندسة، حيث ستكون هذه التخصصات متاحة للطلبة ضمن الدورة التكميلية للعام الحالي 2023-2024، تعزيزًا لالتزامها بمواكبة التطورات التكنولوجية وتلبية احتياجات سوق العمل المتغير.
وقال رئيس الجامعة الدكتور خالد السالم، اليوم الأحد إن هذه البرامج تتوافق مع معايير الجودة العالمية، وتمت الموافقة عليها من قبل مجلس التعليم العالي، واعتمادها من هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، بالإضافة إلى مطابقتها للمعايير الدولية، بما يترجم رؤى جلالة الملك عبد الله الثاني، للعمل من أجل تعزيز دور الأردن كمركز ريادي في المنطقة في المجال التقني، ودعم تأهيل الموارد البشرية الأردنية وتمكينهم من القيام بدورهم في بناء مستقبل الأردن الحديث، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكدَّ أنه في ضوء التحول التكنولوجي والتقني والتغيرات المتسارعة التي تحدثها تقنيات الذكاء الاصطناعي في جميع القطاعات، تسعى الجامعة وبكل جد من أجل تحديث وتطوير برامجها الأكاديمية واستحداث برامج نوعية جديدة تلبي متطلبات المرحلة القادمة، وتمكننا من مواكبة العصر التكنولوجي والرقمي الجديد.
وتشمل التخصصات الجديدة التي ستطرح في الدورة التكميلية لهذا العام: هندسة تصميم وتطوير المنتج، حيث تنفرد جامعة العلوم والتكنولوجيا بتقديم هذا البرنامج المتميز على مستوى الأردن والمنطقة، والذي تمّ إعداده لتوفير تعليم عالي الجودة يجمع ما بين مبادئ العلوم والتكنولوجيا الهندسية ومبادئ التصميم، ويغطي البرنامج جميع مراحل تطوير المنتج بدءًا من توليد الفكرة وتعريف المنتج إلى وضع النماذج الأولية والتصميم الابتدائي، وما يليه من اختبارات للتحقق من صحة التصميم وانتهاءً بتطوير وتنفيذ المنتج (التسويق).
كما تشمل: تصميم وتطوير ألعاب الحاسوب، ويعد هذا التخصص الأول محليًا وإقليميًا، ويتيح للطلبة فرصة الإبداع في تصميم وتطوير الألعاب الإلكترونية، في مجال يُعتبر مُثيرًا ومُربحًا.
وتشمل التخصصات كذلك نظم المعلومات الصحية، ويُعد هذا التخصص أساسيًا في تزايد استخدام التكنولوجيا في مجال الرعاية الصحية، وإنترنت الأشياء ويُعد أحد المجالات الواعدة في الوقت الحالي، حيث تجسد تطبيقاته العديد من الفرص في مجالات متنوعة كالطب والهندسة.
ويذكر أنه تم تصميم جميع البرامج بعناية، لضمان توفير المهارات والمعرفة اللازمة لنجاح الطلبة في سوق العمل المُتطور والمنافس في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والهندسة.
-- (بترا)
ب.و/أ م/ب ط
04/02/2024 12:25:00
MENAFN06022024000117011021ID1107816255
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