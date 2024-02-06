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الملك وولي العهد يستقبلان رئيس دولة الإمارات لدى وصوله عمان

2/6/2024 8:12:49 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 5 شباط (بترا) - استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، الذي وصل إلى عمان، اليوم الاثنين.
وكان في الاستقبال بمطار ماركا العسكري، رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، الدكتور جعفر حسان، ومدير المخابرات العامة اللواء أحمد حسني، وعدد من المسؤولين.
ويرافق رئيس دولة الإمارات في زيارته سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد، ومستشار الشؤون الخاصة بديوان الرئاسة الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان وعدد من المسؤولين الإماراتيين.
-- (بترا)
ب ط
05/02/2024 12:21:41

MENAFN06022024000117011021ID1107816197

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