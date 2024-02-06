الذهب يخسر في المعاملات الفورية
التاريخ
2/6/2024 8:12:48 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 5 شباط (بترا) - تراجعت أسعار معدن الذهب خلال تداولات اليوم الاثنين، وخسرت نحو 9 دولارات في المعاملات الفورية.
ووفقا لوكالة "بلومبرغ" للأخبار الاقتصادية، نزل المعدن الأصفر بنسبة 0.45 بالمئة أو ما يعادل 9.01 دولار، ليصل إلى 2030.91 دولار للأونصة.
وانخفضت عقود الذهب تسليم نيسان 2024 بنسبة 0.33 بالمئة أو ما يعادل 6.8 دولار، لتصل إلى 2046.8 دولار للأونصة.
-- (بترا)
رصد/أغ/أ أ/ب ط
05/02/2024 12:02:49
MENAFN06022024000117011021ID1107816194
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