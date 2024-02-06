الذهب يخسر في المعاملات الفورية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 5 شباط (بترا) - تراجعت أسعار معدن الذهب خلال تداولات اليوم الاثنين، وخسرت نحو 9 دولارات في المعاملات الفورية.

ووفقا لوكالة "بلومبرغ" للأخبار الاقتصادية، نزل المعدن الأصفر بنسبة 0.45 بالمئة أو ما يعادل 9.01 دولار، ليصل إلى 2030.91 دولار للأونصة.

وانخفضت عقود الذهب تسليم نيسان 2024 بنسبة 0.33 بالمئة أو ما يعادل 6.8 دولار، لتصل إلى 2046.8 دولار للأونصة.

-- (بترا)

رصد/أغ/أ أ/ب ط

05/02/2024 12:02:49