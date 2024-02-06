فوز الرئيس السلفادوري بولاية ثانية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 5 شباط (بترا)- أعلن الرئيس السلفادوري نجيب بوكيلي، الليلة الماضية، فوزه بولاية رئاسية ثانية بعد حصوله على أكثر من 85 بالمئة من الأصوات أمس الأحد.

وبحسب وكالة "نوفا" نيوز الإيطالية، قال بوكيلي، إنه "وفق أرقامنا فقد فزنا في الانتخابات الرئاسية بأكثر من 85 بالمئة من الأصوات"، لافتا إلى أن حزبه حاز على 60 مقعدا في البرلمان.

وأضاف قبيل إعلان النتائج الرسمية النهائية، أن فوزه يمثل أكبر فارق بين المركز الأول والمركز الثاني في تاريخ الانتخابات الرئاسية الديمقراطية في أي مكان.

وتوجه أكثر من 6.2 مليون ناخب مسجل بينهم أكثر من 740 ألفا في الخارج أمس الأحد، معظمهم في الولايات المتحدة، إلى صناديق الاقتراع في قرابة 1700 مركز اقتراع.

ووصل بوكيلي إلى السلطة أول مرة عام 2019 متغلبا على الأحزاب التقليدية بعد أن تعهد بالقضاء على عنف العصابات وتنشيط الاقتصاد الراكد.

-- (بترا)

رص/أغ/أ أ/ب ط

05/02/2024 12:00:57