فوز الرئيس السلفادوري بولاية ثانية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 5 شباط (بترا)- أعلن الرئيس السلفادوري نجيب بوكيلي، الليلة الماضية، فوزه بولاية رئاسية ثانية بعد حصوله على أكثر من 85 بالمئة من الأصوات أمس الأحد.
وبحسب وكالة "نوفا" نيوز الإيطالية، قال بوكيلي، إنه "وفق أرقامنا فقد فزنا في الانتخابات الرئاسية بأكثر من 85 بالمئة من الأصوات"، لافتا إلى أن حزبه حاز على 60 مقعدا في البرلمان.
وأضاف قبيل إعلان النتائج الرسمية النهائية، أن فوزه يمثل أكبر فارق بين المركز الأول والمركز الثاني في تاريخ الانتخابات الرئاسية الديمقراطية في أي مكان.
وتوجه أكثر من 6.2 مليون ناخب مسجل بينهم أكثر من 740 ألفا في الخارج أمس الأحد، معظمهم في الولايات المتحدة، إلى صناديق الاقتراع في قرابة 1700 مركز اقتراع.
ووصل بوكيلي إلى السلطة أول مرة عام 2019 متغلبا على الأحزاب التقليدية بعد أن تعهد بالقضاء على عنف العصابات وتنشيط الاقتصاد الراكد.
-- (بترا)
رص/أغ/أ أ/ب ط
05/02/2024 12:00:57
MENAFN06022024000117011021ID1107816193
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