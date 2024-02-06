الوطني للتدريب المهني يكرم الشركات الداعمة لمشروع التدريب الميداني في العقبة

MENAFN - Jordan News Agency)

العقبة 5 شباط (بترا)- امين المعايطة- كرم مجمع العقبة الوطني للتدريب المهني (ِANVT) التابع للشركة الوطنية للتدريب والتشغيل، الشركات والمؤسسات الداعمة لمشروع التدريب الميداني، تقديرا لجهودها في دعمه، ضمن إطار تنفيذ التدريب الموجه نحو التشغيل في مجال المهن الحرفية المنفذ من قبل التعاون الدولي الألماني (GIZ) والممول من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ).

ويتضمن المشروع باقة من البرامج التي ينفذ بعضها لأول مرة في محافظة العقبة، مثل إلكتروميكانيك صيانة المركبات الكهربائية وإلكتروميكانيك صيانة المركبات الهجينة وتكنولوجيا اللحام، والتي تهدف إلى تطوير المهارات وتمكين الشباب ضمن الأنموذج التدريبي الذي يتبناه مجمع العقبة الوطني، القائم على الشراكة الفعالة مع القطاع الخاص.

وأكد مدير المجمع المهندس ليث الزيادين في بيان، اليوم الاثنين، أهمية الشراكات الراسخة مع هذه الشركات والمؤسسات والجهود المستمرة في دعم برامج التدريب الميداني وتحقيق الأهداف في تأهيل الشباب لسوق العمل، من خلال التدريب الميداني والتوظيف، وبناء الشبكات المهنية على المدى الطويل.

من جهتهم، أشاد ممثلو الشركات ومؤسسات القطاع الخاص بأهمية الشراكة مع مجمع العقبة الوطني للتدريب المهني، في تأهيل الشباب وتزويدهم بالمهارات اللازمة لدخول سوق العمل، مؤكدين أن التدريب الميداني كان فرصة قيّمة للمتدربين، حيث اكتسبوا خبرات عملية حقيقية في بيئة العمل، ما ساعدهم على تطوير مهاراتهم وقدراتهم المهنية.

ولفتوا إلى استعدادهم للتعاون مع المجمع في تنفيذ المزيد من البرامج التدريبية في المستقبل، بهدف المساهمة في تطوير الشباب وتعزيز قدراتهم التنافسية.

-- (بترا)

ا م/أ م/ب ط

05/02/2024 11:42:24