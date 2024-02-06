الوطني للتدريب المهني يكرم الشركات الداعمة لمشروع التدريب الميداني في العقبة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
العقبة 5 شباط (بترا)- امين المعايطة- كرم مجمع العقبة الوطني للتدريب المهني (ِANVT) التابع للشركة الوطنية للتدريب والتشغيل، الشركات والمؤسسات الداعمة لمشروع التدريب الميداني، تقديرا لجهودها في دعمه، ضمن إطار تنفيذ التدريب الموجه نحو التشغيل في مجال المهن الحرفية المنفذ من قبل التعاون الدولي الألماني (GIZ) والممول من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ).
ويتضمن المشروع باقة من البرامج التي ينفذ بعضها لأول مرة في محافظة العقبة، مثل إلكتروميكانيك صيانة المركبات الكهربائية وإلكتروميكانيك صيانة المركبات الهجينة وتكنولوجيا اللحام، والتي تهدف إلى تطوير المهارات وتمكين الشباب ضمن الأنموذج التدريبي الذي يتبناه مجمع العقبة الوطني، القائم على الشراكة الفعالة مع القطاع الخاص.
وأكد مدير المجمع المهندس ليث الزيادين في بيان، اليوم الاثنين، أهمية الشراكات الراسخة مع هذه الشركات والمؤسسات والجهود المستمرة في دعم برامج التدريب الميداني وتحقيق الأهداف في تأهيل الشباب لسوق العمل، من خلال التدريب الميداني والتوظيف، وبناء الشبكات المهنية على المدى الطويل.
من جهتهم، أشاد ممثلو الشركات ومؤسسات القطاع الخاص بأهمية الشراكة مع مجمع العقبة الوطني للتدريب المهني، في تأهيل الشباب وتزويدهم بالمهارات اللازمة لدخول سوق العمل، مؤكدين أن التدريب الميداني كان فرصة قيّمة للمتدربين، حيث اكتسبوا خبرات عملية حقيقية في بيئة العمل، ما ساعدهم على تطوير مهاراتهم وقدراتهم المهنية.
ولفتوا إلى استعدادهم للتعاون مع المجمع في تنفيذ المزيد من البرامج التدريبية في المستقبل، بهدف المساهمة في تطوير الشباب وتعزيز قدراتهم التنافسية.
-- (بترا)
ا م/أ م/ب ط
05/02/2024 11:42:24
MENAFN06022024000117011021ID1107816192
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