نشامى الأمن العام للجوجيستو يحصدون مراكز متقدمة في بطولة أبوظبي الدولية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 5 شباط (بترا) - حقق فريق الأمن العام للجوجيستو مراكز متقدمة في بطولة أبوظبي الدولية للمحترفين "جولة عمان" ، والتي أقيمت نزالالتها في صالة قصر الرياضة.

وقدم نشامى الفريق مستويات مميزة مكنتهم من حصد 5 ميداليات ملونة تتضمن (ذهبيتين، وفضيتين، وبرونزية)، وسط مشاركة 342 لاعبا ولاعبة، يمثلون 20 دولة.

وجاءت النتائج الفنية للاعبي فريق الأمن العام على النحو الآتي :

1- ذهبية وزن (94)كغ Gi عن طريق اللاعب محمد فواز.

2- ذهبية وزن (94) كغ no_Gi عن طريق اللاعب عمار شاهين.

3- فضية وزن (69)كغ Gi عن طريق اللاعب رمزي فهد.

4- فضية وزن (77)كغ No_Gi عن طريق عون العايد.

5-برونزية وزن (85)كغ No_Gi عن طريق اللاعب مصعب الشطناوي.

وسجل فريق الأمن العام للجوجيستو الذي يشرف على تدريبه الملازم أول محمد الدعجة، ظهوراً لافتاً خلال هذه البطولة التي يشارك فيها للمرة الثانية كفريق حديث النشأة في مديرية الأمن العام، الأمر الذي يعكس جهداً تدريبياً كبيراً، وتفاؤلاً في تحقيق المزيد من الألقاب والنتائج في المشاركات القادمة.

-- (بترا)

ل م/أ م/ب ط

05/02/2024 11:26:01