نشامى الأمن العام للجوجيستو يحصدون مراكز متقدمة في بطولة أبوظبي الدولية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 5 شباط (بترا) - حقق فريق الأمن العام للجوجيستو مراكز متقدمة في بطولة أبوظبي الدولية للمحترفين "جولة عمان" ، والتي أقيمت نزالالتها في صالة قصر الرياضة.
وقدم نشامى الفريق مستويات مميزة مكنتهم من حصد 5 ميداليات ملونة تتضمن (ذهبيتين، وفضيتين، وبرونزية)، وسط مشاركة 342 لاعبا ولاعبة، يمثلون 20 دولة.
وجاءت النتائج الفنية للاعبي فريق الأمن العام على النحو الآتي :
1- ذهبية وزن (94)كغ Gi عن طريق اللاعب محمد فواز.
2- ذهبية وزن (94) كغ no_Gi عن طريق اللاعب عمار شاهين.
3- فضية وزن (69)كغ Gi عن طريق اللاعب رمزي فهد.
4- فضية وزن (77)كغ No_Gi عن طريق عون العايد.
5-برونزية وزن (85)كغ No_Gi عن طريق اللاعب مصعب الشطناوي.
وسجل فريق الأمن العام للجوجيستو الذي يشرف على تدريبه الملازم أول محمد الدعجة، ظهوراً لافتاً خلال هذه البطولة التي يشارك فيها للمرة الثانية كفريق حديث النشأة في مديرية الأمن العام، الأمر الذي يعكس جهداً تدريبياً كبيراً، وتفاؤلاً في تحقيق المزيد من الألقاب والنتائج في المشاركات القادمة.
-- (بترا)
ل م/أ م/ب ط
05/02/2024 11:26:01
MENAFN06022024000117011021ID1107816191
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