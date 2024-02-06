الاحتلال يعتقل 22 فلسطينيا بالضفة والقدس

MENAFN - Jordan News Agency)

رام الله 5 شباط (بترا)- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الاثنين، 22 فلسطينيا بحملة مداهمات وتفتيشات واسعة شنتها في مناطق مختلفة بالضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة، تخللتها مواجهات واشتباكات في بعض المناطق، خاصة في محافظات نابلس وطولكرم وطوباس وجنين.

وقال نادي الاسير الفلسطيني في بيان، إن قوات الاحتلال حولت المعتقلين الـ22 للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية التابعة لها بحجة الضلوع والمشاركة في أعمال مقاومة مسلحة.

وتركزت الاقتحامات في مختلف محافظات الضفة الغربية بما فيها القدس، خاصة في المخيمات، حيث داهمت قوات الاحتلال عشرات المنازل في الضفة وفتشتها وعاثت بها خرابا وأخضعت قاطنيها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات.

--(بترا )

م . ف /أ أ/ س س

05/02/2024 11:18:59