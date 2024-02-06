جودبي يشارك في معرض الدفاع العالمي 2024

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 5 شباط (بترا) - يشارك المركز الأردني للتصميم والتطوير "جودبي" في معرض الدفاع العالمي 2024 والذي يقام في المملكة العربية السعودية الشقيقة والمتخصص في مجال الصناعات الدفاعية، حيث يعرض المركز في الجناح الأردني العديد من المنتجات والحلول الدفاعية والأمنية وأنظمة تكنولوجيا المستقبل من خلال شركاته التابعة ووحدات أعماله.

ويعرض جودبي نظام سكاي ستورم والذي يعمل كمنظومة مضادة للطائرات المسيَّرة، ويتميز بقدرته على كشف جميع أحجام الطائرات وأعدادها، عبر المراقبة اللحظية للطائرات بدون طيار واشعاع الترددات الصادرة منها، وتتبعها وتحديد اتجاهها لمسافات تتجاوز 8 كم، وتحديد وتمييز طبيعتها إن كانت صديقة أم لا وبحسب قاعدة بيانات النظام.

كما يعرض المركز آلية البرق التكتيكية والتي تحقق السرعة والقدرة العالية على المناورة في التضاريس الوعرة، والمصممة من خلال تحميلها على آلية خفيفة، لمنح التمييز والسهولة في الاستخدام خلال عملية التنقل والرفع والتنزيل بين سطح الآلية والأرض مما يحقق الثبات والدقة أثناء الرماية، إضافة لتحقيق السرعة في التنقل بين المواقع.

ويعرض مركز جودبي للفحص والتقييم التابع للمركز المعتمد عالمياً من هيئة الاعتماد البريطانية (UKAS) للقيام بأكثر من 463 فحصا متخصصا حسب المواصفات القياسية العالمية، والتي تختص بفحص الآليات المصفَّحة والمدرعة، والأسلحة، والذخائر، ومواد التدريع، إضافة إلى الفحوصات الإلكترونية والكهربائية المستخدمة في التدريع.

ويشارك المركز أيضاً العديد من مشاريع الواقع الافتراضي التي تم تطويرها بناءً على متطلبات المستخدم النهائي والتي من شأنها رفع جاهزية الكوادر بمهنية عالية واقل المخاطر والتكاليف، ومنها الطاولة الرملية الرقمية الجديدة كلياً، وتعتبر نقله نوعية في مجال التخطيط للمعارك باستخدام أحدث التقنيات، إضافة إلى عمليات التدريب ومشروع ميدان الرماية الإلكتروني، وذلك من خلال تكامل بين بيئة ومعدات حقيقية وسيناريو عملياتي واقعي.

وعلى جانب آخر يعرض المركز منتجات معدات وتجهيزات الجندي حيث يعرض السترة الواقية من الرصاص ارميديلوز، والتي تحمي من جميع العيارات التي تصل إلى الذخائر الخارقة، ومجموعة متنوعة من الأسلحة والبنادق والذخائر الخفيفة ومنظومات المناظير الليلية والنهارية والحرارية ونظام ميداس لمنع التسلل عبر الحدود والذي يعمل على استشعار الموجات الصوتية الناتجة عن جميع أنواع الحركة ضمن حلول حماية أمن الحدود والتي أطلقها المركز أخيرا.

يشار إلى أن المركز الأردني للتصميم والتطوير مؤسسة عسكرية - مدنية مستقلة تعمل تحت مظلة القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، تأسست بإرادة ملكية سامية في عام 1999، لتوفير خدمات بحث وتطوير علمية وتقنية ذات كفاءة عالية وأسعار منافسة في الصناعات الدفاعية والأمنية وليكون حاضنة للصناعات الدفاعية والتكنولوجية.

-- (بترا)

ل م/ب ط

05/02/2024 11:16:34