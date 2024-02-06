مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات الاقصى

MENAFN - Jordan News Agency)

القدس المحتلة 5 شباط (بترا) - اقتحم مستوطنون متطرفون يهود صباح اليوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة.

وأفادت دائرة الاوقاف الاسلامية العامة بالقدس، في بيان، بأن عشرات المستوطنين المتطرفين اقتحموا الأقصى، من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الاسرائيلي الخاصة المدججة بالسلاح ، ونفذوا جولات مشبوهة في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية فيه وسط التصدي لهم بالطرد وهتافات التكبير الاحتجاجية من قبل المصلين والمرابطين .

كما منعت شرطة الاحتلال الاسرائيلي المتمركزة على أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى المبارك ، المواطنين المقدسيين من الدخول اليه ، ما تسبب بانخفاض أعداد المصلين للشهر الخامس على التوالي.

--(بترا)

م . ف /اص / س س

05/02/2024 11:03:46