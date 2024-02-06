ارتفاع حصيلة ضحايا حرائق الغابات في تشيلي إلى 112قتيلا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 5 شباط (بترا)- ارتفعت حصيلة ضحايا حرائق الغابات التي تجتاح وسط تشيلي منذ الجمعة إلى 112 قتيلا، وفق ماصرح نائب وزير الداخلية التشيلي اليوم الاثنين.

وذكر التلفزيون التشيلي، إن "الطبيب الشرعي تسلم 112 جثة تم التعرف على هوية 32 منها"، مضيفا أنه لا يزال هناك 40 حريقا نشطا.

وصرح الرئيس التشيلي جابرييل بوريك في وقت سابق، بأن حصيلة قتلى حرائق الغابات المستعرة وسط تشيلي ارتفعت إلى 65 قتيلا، ومن المتوقع أن تستمر الحصيلة في الارتفاع، واصفا الحرائق بأنها "أسوأ مأساة تمر بها البلاد" منذ الزلزال الذي ضرب البلاد عام 2010 وأسفر عن مقتل أكثر من 520 شخصا.

وأعلن بوريك الحداد الوطني في تشيلي لمدة يومين اعتبارا من اليوم الاثنين.

ووفقا للحكومة، كانت المنطقة التي تقع غرب العاصمة سانتياغو، والتي يعيش فيها نحو 1.8 مليون نسمة، هي الأكثر تضررا من حرائق الغابات.

وانتشرت الحرائق بالقرب من مدينتي فالباراسيو وفينا ديل مار الساحليتين على مساحة نحو 11 ألف هكتار.

وترجع الحرائق إلى موجة حر صيفية وجفاف يؤثران على الجزء الجنوبي من أمريكا الجنوبية بسبب ظاهرة النينيو الجوية، وسط تحذيرات العلماء من أن ارتفاع درجة حرارة الأرض يزيد من مخاطر الكوارث الطبيعية مثل الحرارة الشديدة والحرائق.

وتشهد تشيلي حرائق غابات كل عام تقريبا، بسبب الحرارة الشديدة والعامل البشري، وفي كانون الأول الماضي قضت الحرائق على غابات مساحتها 100 هكتار.

--(بترا)

رصد/أغ/اص / س س

05/02/2024 10:55:34