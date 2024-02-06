تنظيـم الاتصـالات تبحث سبل التعاون مع سلطة إقليم البترا التنموي السياحي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 5 شباط (بترا) - بحث الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات المهندس بسام السرحان، سبل التعاون مع رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي الدكتور فارس البريزات، للارتقاء بمستوى جودة خدمات شبكات الاتصالات في إقليم البترا والمناطق السياحية المجاورة له، بالإضافة إلى تحسين عملية تغطية شبكة الإنترنت، حماية لمصالح المستفيدين من خدمات الاتصالات وضمان حصولهم على خدمات ذات جودة عالية وبأسعار مناسبة.

جاء ذلك خلال استقبال السرحان، في مكتبه بمبنى الهيئة أمس الأحد، الدكتور البريزات ومفوض البنية التحتية والاستثمار المهندس حمزة العلياني، بحضور مدير مديرية شؤون المستفيدين والمرخصين المهندس زيد القاضي.

وبحسب بيان للهيئة اليوم الاثنين، تناول اللقاء عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، أعرب السرحان خلاله عن حرص هيئة الاتصالات على التعاون المثمر بين الهيئة والسلطة، بما يعزز العلاقة بين قطاعي السياحة والاتصالات.

وقال السرحان، إن الهيئة ستقوم بعدد من الإجراءات التنظيمية التي تصب في مصلحة المستفيدين وتنويع الخيارات أمامهم، من خدمات الاتصالات في إقليم البترا والمناطق السياحية المجاورة له ومثيلاتها من المناطق في المملكة، عن طريق سعي الهيئة نحو توفير الإنترنت عبر الأقمار الصناعية لها في الفترات المقبلة، مشيرًا إلى أن تلك المناطق تعد واجهة سياحية ترفد اقتصاد الأردن وتعزز صورته أمام الدول.

من جهته قال البريزات، إن سلطة إقليم البترا تسعى من ضمن أهدافها إلى تطوير الإقليم اقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا، كما تساهم في تنمية المجتمع المحلي من خلال إدارة الإقليم والمحافظة على الإرث الحضري والكشف عنه وتطوير العملية السياحية وتوفير البيئة الاستثمارية الملائمة، لخلق تنمية مستدامة.

-- (بترا)

غ ح/أ م/ب ط

05/02/2024 10:39:35