إشهار ديوان سرديات فلسطينية للخليلي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 5 شباط (بترا) - أشهر الشاعر الدكتور محمد الخليلي، ديوانه الشعري "سرديات فلسطينية"، مساء أمس الأحد، في دائرة المكتبة الوطنية بعمان، بتنظيم من منتدى البيت العربي الثقافي، وسط حضور جمع من المثقفين والأكاديميين.

ويأتي إشهار الديوان الذي يقع في 196صفحة من القطع المتوسط، ضمن سياق التضامن والتعاضد الذي يبديه الوسط الثقافي الأردني، مع أبناء الشعب الفلسطيني، حيث بث الخليلي في قصائد الديوان لواعجه وشوقه وحنينه لأرض فلسطين، مستشهداً بالكثير من الحوادث وانتهاكات العدو الصهيوني، على أبناء الشعب الفلسطيني في كل المدن، وليس في قطاع غزة فقط.

وقدم رئيس منتدى البيت العربي الثقافي، الشاعر صالح الجعافرة، في حفل الإشهار الذي أداره الشاعر شفيق العطاونة، مداخلة أكد فيها عمق التماهي بين الشعبين الأردني والفلسطيني، والتعاضد الذي يبيده أبناء الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، مع أخوتهم الفلسطينيين.

فيما قدم الناقد الدكتور رجائي الخانجي، مداخلة حول الديوان، أشار فيها إلى أن الخليلي يعكس في قصائده الوجع الفلسطيني والعربي، حيث يظهر الإنسان الفلسطيني المتألم والذي يشكو وجع الحرب ومراراتها ونتائجها في أفكار قصائده، التي توثق للإنسان الفلسطيني وللأرض وللمعاناة.

-- (بترا)

م خ/أ م/ب ط

05/02/2024 10:11:43