إشهار ديوان سرديات فلسطينية للخليلي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 5 شباط (بترا) - أشهر الشاعر الدكتور محمد الخليلي، ديوانه الشعري "سرديات فلسطينية"، مساء أمس الأحد، في دائرة المكتبة الوطنية بعمان، بتنظيم من منتدى البيت العربي الثقافي، وسط حضور جمع من المثقفين والأكاديميين.
ويأتي إشهار الديوان الذي يقع في 196صفحة من القطع المتوسط، ضمن سياق التضامن والتعاضد الذي يبديه الوسط الثقافي الأردني، مع أبناء الشعب الفلسطيني، حيث بث الخليلي في قصائد الديوان لواعجه وشوقه وحنينه لأرض فلسطين، مستشهداً بالكثير من الحوادث وانتهاكات العدو الصهيوني، على أبناء الشعب الفلسطيني في كل المدن، وليس في قطاع غزة فقط.
وقدم رئيس منتدى البيت العربي الثقافي، الشاعر صالح الجعافرة، في حفل الإشهار الذي أداره الشاعر شفيق العطاونة، مداخلة أكد فيها عمق التماهي بين الشعبين الأردني والفلسطيني، والتعاضد الذي يبيده أبناء الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، مع أخوتهم الفلسطينيين.
فيما قدم الناقد الدكتور رجائي الخانجي، مداخلة حول الديوان، أشار فيها إلى أن الخليلي يعكس في قصائده الوجع الفلسطيني والعربي، حيث يظهر الإنسان الفلسطيني المتألم والذي يشكو وجع الحرب ومراراتها ونتائجها في أفكار قصائده، التي توثق للإنسان الفلسطيني وللأرض وللمعاناة.
-- (بترا)
م خ/أ م/ب ط
05/02/2024 10:11:43
MENAFN06022024000117011021ID1107816185
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