2704 أطنان من الخضار وردت للسوق المركزي اليوم

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 5 شباط (بترا) - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الاثنين 2704 أطنان، منها 1775طن خضار، و709 أطنان فواكه، و219 طنا من الورقيات.

وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15- 25 قرشا، والبصل الناشف 20-30 قرشا، والبطاطا 25- 50 قرشا، والبندورة 8- 20 قرشا، والجزر 30- 35 قرشا، والخيار 60-80 قرشا، والزهرة 6-15 قرشا، والليمون 30-50 قرشا، والموز البلدي 60-100قرش.

-- (بترا)

رح/أ م/ب ط

05/02/2024 09:57:57