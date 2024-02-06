الاتحاد الأوروبي يحذر من خطورة وقف تمويل الأونروا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 5 شباط (بترا)- حذر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الليلة الماضية، من أن وقف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" إجراء خطير وغير مناسب وسيعرض حياة مئات الآلاف من الفلسطينيين للخطر.

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية ( د ب أ)، أضاف بوريل في مقال نشره في مدونته، "اتخذت الوكالة إجراءات فورية وفتحت تحقيقا بعد أن اتهمت إسرائيل عددا محدودا من موظفي الأونروا بالتورط في هجوم السابع من تشرين الأول الماضي.

وقال إن المزاعم الموجهة ضد موظفي الأونروا خطيرة ويجب ألا يفلت أي مسؤول من العقاب، إلا أن الأونروا استجابت على الفور وتم إنهاء عقود عدد من الموظفين المتهمين، مشيرا إلى أنه واثق من استكمال التحقيق الذي فتحته الأونروا بإطلاق تحقيق خارجي مستقل قبل استحقاق الدفعة التالية من المفوضية الأوروبية نهاية الشهر الحالي .

وشدد على أن "الأونروا تؤدي دورا حيويا في تقديم المساعدات الإنسانية لأكثر من 1.1 مليون شخص في غزة يعانون من مجاعة كارثية ومن الأوبئة"، محذرا من أن وقف تمويل الوكالة سيعرض حياة مئات الآلاف من الأشخاص للخطر.

وأوضح أن التمويل المعلق بلغ حاليا أكثر من 440 مليون دولار، أي نحو نصف إيرادات الوكالة المتوقعة عام 2024، ما يعرض وجودها ذاته للخطر.

ودعا الاتحاد الأوروبي في وقت سابق إلى مراجعة عمل الأونروا، موضحا أنه سيقرر إن كان سيعلق تمويلها بناء على نتائج التحقيق الذي فتحته الأمم المتحدة.

وكانت عدة دول من بينها الولايات المتحدة وكندا وأستراليا أعلنت وقف تمويلها للوكالة مؤقتا بعد اتهام إسرائيل لعدد من موظفي الأونروا في الضلوع في هجوم السابع من تشرين الأول الماضي.

--(بترا)

رصد/أغ/اص / س س

05/02/2024 09:46:00