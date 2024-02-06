عشرات الشهداء والجرحى في استهداف الاحتلال لمنازل في دير البلح

(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 5 شباط (بترا) - استشهد وأصيب عشرات الفلسطنيين الليلة الماضية وفجر اليوم الاثنين، بعد استهداف طائرات الاحتلال لمنازل في دير البلح وسط قطاع غزة.
وأفادت مصادر طبية، بانتشال جثماني شهيدين وعدد من المصابين إثر قصف طيران الاحتلال الحربي شقة سكنية في مدينة دير البلح.
كما ارتفع عدد الشهداء إلى 14 بعد استهداف طيران الاحتلال منزلا يعود لعائلة خطاب في منطقة الحكر في دير البلح، ليرتفع عدد الشهداء خلال الساعات الـ 24 الماضية في دير البلح إلى 30 شهيدًا وعشرات المصابين.
وأضرمت قوات الاحتلال الإسرائيلي النيران بعدد من الشقق السكنية في منطقة برج السوسي قرب مفترق الصناعة، غرب مدينة غزة.
كما قصفت مدفعية الاحتلال وسط مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، وحلقت الطائرات المسيرة والحربية الإسرائيلية بشكل مكثف في أجواء وسط وجنوب قطاع غزة.
ولليوم الـ 122 يتواصل عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، مخلفا أكثر من 27365 شهيدا، غالبيتهم من النساء والأطفال، إضافة إلى 66630 جريحا، فيما لا يزال أكثر من 8 آلاف في عداد المفقودين تحت الركام وفي الطرقات، في حصيلة غير نهائية لوزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
-- (بترا)
رصد/أغ/أ م/ب ط
05/02/2024 09:22:23
MENAFN06022024000117011021ID1107816181
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