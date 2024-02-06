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عشرات الشهداء والجرحى في استهداف الاحتلال لمنازل في دير البلح

2/6/2024 8:12:40 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

غزة 5 شباط (بترا) - استشهد وأصيب عشرات الفلسطنيين الليلة الماضية وفجر اليوم الاثنين، بعد استهداف طائرات الاحتلال لمنازل في دير البلح وسط قطاع غزة.
وأفادت مصادر طبية، بانتشال جثماني شهيدين وعدد من المصابين إثر قصف طيران الاحتلال الحربي شقة سكنية في مدينة دير البلح.
كما ارتفع عدد الشهداء إلى 14 بعد استهداف طيران الاحتلال منزلا يعود لعائلة خطاب في منطقة الحكر في دير البلح، ليرتفع عدد الشهداء خلال الساعات الـ 24 الماضية في دير البلح إلى 30 شهيدًا وعشرات المصابين.
وأضرمت قوات الاحتلال الإسرائيلي النيران بعدد من الشقق السكنية في منطقة برج السوسي قرب مفترق الصناعة، غرب مدينة غزة.
كما قصفت مدفعية الاحتلال وسط مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، وحلقت الطائرات المسيرة والحربية الإسرائيلية بشكل مكثف في أجواء وسط وجنوب قطاع غزة.
ولليوم الـ 122 يتواصل عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، مخلفا أكثر من 27365 شهيدا، غالبيتهم من النساء والأطفال، إضافة إلى 66630 جريحا، فيما لا يزال أكثر من 8 آلاف في عداد المفقودين تحت الركام وفي الطرقات، في حصيلة غير نهائية لوزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
-- (بترا)
رصد/أغ/أ م/ب ط
05/02/2024 09:22:23

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