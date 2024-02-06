موسى التعمري: سنلعب بروح قتالية وسنقدم كل ما لدينا من أجل الأردن غدا

MENAFN - Jordan News Agency)

الدوحة 05 شباط (بترا)- عبر نجم المنتخب الأردني، موسى التعمري، عن تمنياته بأن يكون لقب كأس آسيا قطر 2023 عربيًا، بتأهل المنتخبين الأردني والقطري للنهائي، الذي يقام في استاد لوسيل المونديالي السبت المُقبل.

وقال التعمري، إن النشامى ومنتخب قطر، يمتلكان القوة والعزيمة والإرادة والقدرات لتخطي المنتخبين الكوري الجنوبي والإيراني، في نصف النهائي والوصول للمباراة النهائية، مؤكدا أن ذلك سيكون أمرًا رائعًا للكرة العربية.

وأوضح في تصريحات نقلتها الصحف القطرية اليوم الاثنين، أن مهمة النشامى ستكون صعبة للغاية في مباراتهم أمام كوريا الجنوبية غدا، من أجل تخطي نصف النهائي وهو حلم كل الجماهير الأردنية والعربية، حيث نسعى لكتابة التاريخ في هذا المحفل القاري، لاسيما بعد الوصول للدور نصف النهائي للمرة الأولى في تاريخ المنتخب، وهو في حد ذاته حافز كبير لتقديم الأفضل أمام المنتخب الكوري.

وتابع قوله "إننا نعرف جيدا المنتخب الكوري، حيث خضنا أمامه مواجهة في دور المجموعات، وكنا قريبين فيها من تحقيق الفوز، ولكننا تعادلنا قبل نهاية المباراة بدقيقة، وبالتالي هذه المباراة ستكسر حاجز الضغط النفسي لدى اللاعبين، سيكون كاملُ تركيزنا على مواجهة الكوري الجنوبي من أجل مواصلة كتابة التاريخ، والوصول للنهائي خاصة أننا لن نكتفِ بهذا الإنجاز وسنبذل قصارى جهدنا من أجل التواجد في استاد لوسيل.

وأضاف التعمري، ستكون مواجهة صعبة للغاية خاصة أننا رأينا المنتخب الكوري لا يستسلم ويلعب لآخر ثانية في المباريات، ويدافع عن حظوظه دائمًا، ولكننا سنلعب بنفس القوة ونفس الأداء القوي الذي قادنا لنصف النهائي ونركز خطوة خطوة للوصول للمباراة النهائية، وستكون الخطوة الأولى أمام المنتخب الكوري الجنوبي غدًا.

وأشار إلى أن مواجهة الغد ستكون مُختلفة للغاية وسندخلها كأنها مباراة جديدة، مع الاستفادة من المواجهة الأولى ومعالجة بعض الأخطاء، حيث كنا قريبين من الفوز، ولكن الكوري عاد في آخر المباراة، ونحن لا نخشى مواجهة أي فريق وأتمنى أن نوفق هذه المرة، وأعتقد أن مواجهة الكوري في الدور الأول تُكسبنا الثقة والحافز الكبير للتغلب عليه هذه المرة والوصول لأبعد نقطة.

وبشأن الإصابة الخفيفة التي تعرض لها التعمري في آخر المباراة مع طاجكستان، أكد جاهزيته للمباراة المقبلة، مضيفا ليس من المُهم أن تلعب مصابًا أم لا، الأهم هو تحقيق الفوز ومواصلة كتابة التاريخ للمنتحب الأردني، وهو ما نركز عليه دائمًا وجميع اللاعبين يريدون اللعب، وتقديم كل ما لديهم في الملعب من أجل الأردن.

كما أشار إلى أن المواجهة أمام منتخب طاجكستان كانت صعبة للغاية، لكن الحمد لله أننا تمكنا من تحقيق هدفنا، وقبل المباراة توقعنا أننا أمام منافس قوي، واستعددنا لهذا اللقاء بشكل قوي والآن نحن في نصف النهائي الآسيوي للمرة الأولى، ونحن أمام مهمة صعبة أمام الكوري الجنوبي، وسنبذل قصارى جهدنا للفوز وسنكون جاهزين لكل السيناريوهات.

وقال التعمري، إن منتخب النشامى لا يخشى أي منافس في نصف نهائي كأس آسيا، ونحن قادرون على مواجهة أي خصم بعد الصعود التاريخي لهذا الدور، خاصة أنه عندما تصل لهذه المرحلة بالتأكيد ستكون كل المباريات صعبة، والآن الكوري يعرفنا ونعرفه جيدًا وستكون مباراة قوية أتمنى أن تنتهي لصالحنا ونحقق إنجازًا جديدًا للكرة الأردنية.

وفي حال تأهل النشامى للنهائي، ومَن الطرف الذي يفضله التعمري للعب معه، قال "إننا سنركز على مواجهة الكوري أولًا ومن ثم التفكير فيما بعدها، ولكن أتمنى أن نواجه المنتخب القطري في المباراة النهائية ليكون نهائيًا عربيًا في نهائي كأس آسيا، وإن شاء الله يكون في النهائي مع الأردن ويكون اللقب عربيًا.

--(بترا)

م ف/أ م / س س

05/02/2024 09:19:01