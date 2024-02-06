أسعار النفط تستقر وبرنت يسجل 77 دولارا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 5 شباط (بترا)- استقرت أسعار النفط في المعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الاثنين، بعد انخفاضات حادة الأسبوع الماضي، وسط استمرار محاولات التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار في قطاع غزة.

ووفقا لوكالة "بلومبرغ" للأخبار الإقتصادية، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت ثمانية سنتات إلى 77.41 دولار للبرميل،في حين استقرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط عند 72.28 دولار للبرميل.

--(بترا)

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05/02/2024 09:16:58