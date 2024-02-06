أسعار النفط تستقر وبرنت يسجل 77 دولارا

أسعار النفط تستقر وبرنت يسجل 77 دولارا
التاريخ
2/6/2024 8:12:39 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 5 شباط (بترا)- استقرت أسعار النفط في المعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الاثنين، بعد انخفاضات حادة الأسبوع الماضي، وسط استمرار محاولات التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار في قطاع غزة.
ووفقا لوكالة "بلومبرغ" للأخبار الإقتصادية، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت ثمانية سنتات إلى 77.41 دولار للبرميل،في حين استقرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط عند 72.28 دولار للبرميل.
--(بترا)
رصد/أغ /اص / س س
05/02/2024 09:16:58
MENAFN06022024000117011021ID1107816179
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